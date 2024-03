La US creará un centro internacional para el estudio de lenguas y culturas

La Universidad de Sevilla (US) contará con un Centro Internacional de las Lenguas y Culturas. Así se denominará este servicio que englobará a diversas instituciones relacionadas con idiomas extranjeros que, además, de resultar imprescindibles en la enseñanza de una lengua distinta a la española ejercerán un cometido clave al dar a conocer aspectos fundamentales de las culturas con las que están relacionadas.

Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que plantea la US y para el que ya se busca la cesión de un edificio en la capital andaluza. El primer paso para esta iniciativa se acometerá en pocas semanas. Será a principios de abril cuando se inaugure el Instituto Confucio, cuyo certificado le fue entregado a la institución académica en 2021.

Este instituto está especializado en el idioma y la cultura china. Es equiparable a la labor que ejerce el Instituto Cervantes en la difusión del español. Cuenta ya con casi 660 sedes repartidas por todo el mundo, debido a la importancia que posee actualmente dicha lengua, especialmente en las relaciones comerciales.

Sin fecha aún para su construcción

El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha indicado a Diario de Sevilla que "el Instituto Confucio se inaugurará a principios de abril". Supondrá "el germen de un proyecto más ambicioso". Su puesta en funcionamiento se llevará a cabo en el actual Centro Internacional de la US, en Ciudad Jardín, donde se acoge a los estudiantes extranjeros que cursan enseñanzas durante cierto tiempo en la Universidad de Sevilla. Aquí se gestionan todos los programas de movilidad.

"Queremos que sea una pieza de una construcción más grande, el Centro Internacional de las Lenguas y las Culturas", asegura Castro, quien abunda en que en dicho proyecto ya tendrá desarrollo pleno el Instituto Confucio. Además de esta entidad, estarán presentes otras similares, como el Instituto Goethe (relacionado con el alemán), el referido Cervantes y también alguna institución británica. El fin último, en palabras de Castro, es contar con la presencia de "distintas lenguas que se unen para transmitir cultura". Todo ello dentro del proyecto de internacionalización por el que tanto apuesta la US.

No hay fecha aún para la puesta en marcha de este proyecto para el que ya se está buscando la cesión de un edificio, como ocurre con el futuro museo de la Universidad de Sevilla. "Estamos estudiando el sitio", añade Castro.

El plan de infraestructuras de la US

El Centro Internacional de las Lenguas y Culturas pasa a integrarse en el ambicioso plan de infraestructuras de la US, en el que debe destacarse el que concierne a la remodelación de la Facultad de Medicina. A este respecto, el rector precisa que se sigue trabajando con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Hemos recibido ya tres millones de euros del Gobierno por la ampliación del número de estudiantes de Medicina. Con este dinero vamos a habilitar aulas no sólo en el espacio universitario, sino también asistencial, para las prácticas", abunda Castro. Por otra parte, el actual edificio del decanato y la zona de aparcamientos se convertirá en un edificio de investigación y docencia. Tendrá carácter mixto, por parte del Hospital Virgen Macarena y la US.

En cuanto a la nueva Facultad de Farmacia, Castro recuerda que ya se hizo un concurso. "Estamos a la espera del reparto de la envolvente de 2024 del modelo de financiación", refiere el rector, quien abunda en que "acto seguido, procederemos al análisis del contrato de programas bilaterales, ya anunciado por el consejero".

En este plan de infraestructuras, la US cuenta con tres bienes inmuebles que harán posible su financiación. Se trata del edificio de la Politécnica, en Los Remedios; el citado Centro Internacional (en Ciudad Jardín), cuya función se trasladaría al referido nuevo centro; y el solar existente entre la Facultad de Farmacia y el Colegio Mayor Hernando Colón, por el que ya ha mostrado interés un inversor para construir una residencia de estudiantes, tan de moda en la ciudad. "Para estas operaciones necesitamos un acuerdo, que puede ser el contrato programa con la Junta de Andalucía", apostilla Castro.

Los nuevos títulos

Respecto a la reciente aprobación de nuevos títulos que dio a conocer hace escasos días la Junta de Andalucía (25 se implantarán en la US), el rector de la Hispalense recuerda que "el plan de programación académica que se aprobó por decreto llevaba unos requisitos, de manera que las universidades debían justificar que cada propuesta planteada tuviera en torno al 80% de los recursos ya disponibles". "Por tanto, habría un 20% que podría solicitarse al Gobierno para ponerlo en marcha", explica Castro, quien puntualiza que "de todas formas, hemos hecho un proyecto prudente, sensato y moderado en lo material, pero ambicioso y estratégico de cara a la formación de los jóvenes". "En este sentido, más me preocupaba que nos autorizaran los títulos que los recursos que necesitamos", detalla.

Las enseñanzas que empezarán a implantarse a partir del curso 2025/26 llevan aparejadas "una gran remodelación de los estudios de Ingeniería Informática". La oferta de este centro incluirá dos nuevas especialidades, "con gran demanda", como son Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. "Remodelaremos los recursos de las otras tres especialidades ya existentes para no superar el límite fijado por el Gobierno", añade el rector de la US. Logopedia, el tercer grado nuevo, sí requiere de "un esfuerzo contundente" para la dotación de los recursos.

Castro deja claro que "las grandes apuestas académicas y estratégicas están ligadas a la universidad europea Uliysseus, que lidera la US". "Hemos propuesto ocho másteres y ocho programas de doctorado, que serán en combinación con las universidades que integran Ulysseus y estarán dirigidos a los ocho polos de innovación que este proyecto desarrolla. En el caso de Sevilla son los de la ciudades inteligentes, el transporte y la energía sostenible", explica.

La apuesta por la internacionalización

Dentro del nuevo mapa de titulaciones andaluzas que se está configurando, la US se convertirá en la que más estudios internacionales oferte. "Es nuestro sello y la forma de entender cómo debe ser el avance", defiende Castro, quien no pierde la oportunidad de lanzar un dardo a las nuevas universidades privadas que surgen en la comunidad autónoma. "En los nuevos espacios de estudio superior que se crean, veo que el catálogo es el más tradicional que existe, porque entienden que hay demanda y también porque supongo que en la cuenta de resultados saldrá el análisis de los inversores muy positivo", refiere el rector de la Hispalense.

"Nosotros no miramos el rédito económico, sino la transformación del espacio más cercano donde habitamos y de la sociedad", argumenta Castro para explicar los nuevos títulos por los que se ha apostado. "La internacionalización es un pilar fundamental en estos momentos. Tanto en el espacio europeo como iberoamericano", agrega.