La Universidad de Sevilla rompe relaciones con las universidades de Israel y dará ayudas a estudiantes palestinos

La Universidad de Sevilla (US) rompe cualquier relación con el sistema universitario israelí. Se trata de la respuesta de la Hispalense a la guerra en la Franja de Gaza, en línea con lo acordado por la conferencia de rectores españoles y por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Una decisión que incluye ayudas de primera necesidad a estudiantes palestinos de la US afectados por la situación bélica.

El rector de la institución académica, Miguel Ángel Castro, ha informado de tales medidas en el claustro celebrado este lunes en la Escuela de Arquitectura. Una sesión precedida por una protesta de una treintena de estudiantes a favor de Palestina, que han intentado entrar en el salón de actos, lo que ha obligado a la Policía Nacional a intervenir. La concentración se ha extendido a otros centros del campus de Reina Mercedes y ha afectado, según lo manifestado por uno de los claustrales, a la actividad académica, incluida la realización de exámenes.

La primera decisión de la US es suspender temporalmente las actividades del convenio de intercambio académico, científico y cultural con la Universidad Ben-Gurion University of the Negev, así como los programas de movilidad con la Technion-Israel Institute of Technology.

La suspensión también afecta a los tres proyectos de investigación vigentes de programas europeos con las universidades israelíes incluidas. La condición para reanudar las relaciones es la siguiente: “en tanto no recibamos un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

La segunda decisión adoptada respecto a la situación que se sufre en Gaza es apoyar a las universidades palestinas. Entre estas acciones destacan los acuerdos Erasmus + KA171 con An Najah National University y Al Aqsa University.

En esta línea, se pondrá en marcha el proyecto Capacity Building para mejorar las capacidades de las universidades en la resolución efectiva de conflictos y la reconciliación, mediante el desarrollo de programas educativos integrados e iniciativas de investigación que se alineen con los desafíos y necesidades únicas de estas regiones con las universidades Arab American University y Hebron University.

“Esto nos permitirá gestionar movilidad entrante y saliente tanto del PDI, PTGAS y estudiantes”, ha destacado el rector.

Dentro de esta cooperación con la educación superior israelí destaca una línea de ayudas en alojamiento, comida y seguro médico a los estudiantes palestinos de la US. Según fuentes de la Hispalense, en esta universidad hay matriculados actualmente nueve alumnos y un solicitante de doctorado.

Por otro lado, el rector ha anunciado, dentro del informe de gestión, que antes de que acabe 2024 la US contará con un estatuto nuevo, adaptado a la ley universitaria (LOSU), que, entre otros requisitos, obliga a instaurar el sufragio universal ponderado para elegir los órganos de gobierno. La Hispalense es la única universidad pública española donde la elección del rector queda restringida al claustro.

Para ello, la comisión de proyectos normativos se reunirá el 10 de junio para elaborar el primer borrador. El texto definitivo se someterá a debate y votación en un claustro que se celebrará en el último cuatrimestre de 2024. Castro espera que el nuevo sea consensuado.