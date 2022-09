Urbanismo avala la construcción del nuevo mamotreto de la Palmera

Una resolución de la Gerencia de Urbanismo, firmada por el delegado Juan Manuel Flores, muestra un aval sin fisuras al proyecto urbanístico del número 38 de la Avenida de la Palmera: la demolición de la vivienda unifamiliar típica de esta arteria urbana y la construcción de una residencia de estudiantes de cuatro plantas. La referida resolución desestima así la petición realizada por la entidad Adepa, que exigía la revisión de la licencia confirmada con fecha del pasado 17 de junio. Urbanismo no sólo deja claro que el proyecto autorizado cumple la normativa, de ahí que se concedieran los permisos, sino que realiza valoraciones en contra de los planteamientos empleados por la parte recurrente. Emplea así un tono de réplica poco habitual en estos decretos que deja ver el enojo de los técnicos que han visto cuestionada su labor. En no pocas ocasiones, los técnicos y directivos de la Gerencia recuerdan que la concesión de las licencias es un acto reglado.

Urbanismo considera que Adepa pretende en su recurso "una revisión completa del Plan General ya que se cuestionan conceptos, artículos, orden de prelación de los documentos que componen el Plan General o fundamentos básicos del mismo como la implantación de usos y esto excede de las competencias de esta sección técnica". El decreto refiere que Adepa realiza "menciones recriminatorias a los técnicos firmantes del informe".

La Gerencia avala que la residencia universitaria en construcción se encuentra entre los "usos permitidos, critica que Adepa haya mostrado en su recurso planteamientos con "intenciones tendenciosas con el fin de inducir a error". La resolución asevera: "Se cuestiona la calidad y contenido del informe técnico elaborado por esta Sección. En cuanto al contenido hay que informar que las manifestaciones realizadas ponen de manifiesto el desconocimiento absoluto del trabajo y elaboración de informes de los técnicos de este servicio".

Son numerosas las ocasiones en las que la resolución afea los planteamientos de Adepa: "El resto de argumentos del recurrente respecto a compatibilidad de usos, usos exclusivos o compartidos, usos principales o prohibidos, etcétera... simplemente no tienen fundamento, considerándose que son interpretaciones erróneas personales que exceden del ámbito del carácter reglado de las licencias".

Confusión y tergiversación

"Las diversas referencias que se hacen en los escritos presentados al texto de una Modificación de Plan General que se encuentra en tramitación no han lugar en este trámite puesto que el informe técnico elaborado es anterior a la misma. La reiterada alusión a ella no es mas que un recurso mas de confusión y tergiversación". La resolucion asevera que la denuncia de Adepa "induce a error interesadamente" en varios planteamientos. Considera que emplea argumentos que "serían objeto de una revisión del Plan General, y no, evidentemente, de una revisión del informe técnico con el que se concede la licencia, que tal como se ha indicado, se encuentra perfectamente sometido a ordenanzas en tiempo y forma". Critica que Adepa se deja llevar en su recurso por "el modo y gusto de su particular entender, dando lecciones de cómo desarrollar los informes técnicos de este servicio, pretendiendo citar todos los artículos del Plan General que al recurrente, insisto, erróneamente, le parecen de aplicación".

Las limitaciones impuestas en su día por el Ayuntamiento para impedir la construcción de edificios con un fuerte impacto visual en una avenida que resume el legado de la Exposición de 1929 no sirvieron para frenar las obras de esta nueva residencia universitaria. Siempre se repite la misma pauta en el fenómeno de la burbuja de las residencias universitarias. Un terreno con una edificabilidad que se dispara de pronto, un edificio de nueva construcción con plantas subterráneas para aparcamiento de vehículos, varias plantas en altura para habitaciones y unas ubicaciones siempre muy bien comunicadas con las zonas importantes de la ciudad. La fiebre de las residencias universitarias choca con los índices de natalidad y de matriculaciones, cada vez más bajos en la sociedad actual, a no ser que alguien tenga muy claro que en el caso de Sevilla habrá suficientes alumnos Erasmus como para llenar centenares de habitaciones como están siendo ultimadas o existen ya en la Palmera o el Porvenir. ¿Dónde está la clave? Los urbanistas advierten. Más pronto que tarde las residencias suplicarán el cambio de uso a hotelero, por eso el interés para que se autoricen los estacionamientos bajo tierra en todos los proyectos. ¿O es que tantísimos alumnos cuentan con vehículo propio? No, no es previsible que lo tengan en los años en que las economías son débiles y sustentadas por las familias. De hecho, la Policía tuvo que intervenir a finales del pasado julio ante el uso de una de estas residencias con fines turísticos.

En el último caso, el del proyecto de residencia aprobado para el número 38 de la Palmera, la edificabilidad autorizada se ha disparado nada menos que un 770% con el aval de la Gerencia de Urbanismo. De 1.964 metros cuadrados construidos, según fuentes del Catastro, se pasará a más de 17.000, según el proyecto presentado. La construcción de varias residencias universitarias en la Palmera ha estado marcada por la polémica. En primer lugar porque todos los proyectos presentados y finalmente llevados a cabo tienen todas las características de hoteles al plantear la necesidad de levantar determinados servicios y, sobre todo, aparcamientos subterráneos, Y en segundo lugar porque todos los proyectos han atentado contra la estética de una Avenida que es junto a la Plaza de España el icono de la Sevilla de la Exposición Iberoamericana de 1929. Todos han sido proyectos rupturistas, con un evidente aumento de la edificabilidad gracias a un PGOU fue corregido ya muy tarde.