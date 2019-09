Urbanismo apremia a los negocios del Salvador para que unifiquen su estética

Fin al período de gracia de seis meses. La Gerencia de Urbanismo ha ordenado a los titulares de rótulos y toldos en el eje de la Plaza del Salvador, calle Hernando Colón y barrio de Santa Cruz que ajusten sus instalaciones al contenido del informe técnico elaborado por los técnicos que apuesta por la uniformidad estética. El plazo para los negocios afectados es de 30 días para presentar en la sede de la Isla de la Cartuja la documentación técnica visada o declaración responsable de ese expediente sin visar que recoja los criterios de un informe cuya intención es “mejorar el aspecto estético de este enclave principal del casco antiguo, puesto que el planteamiento del Ayuntamiento es extender estas medidas en el paisaje a otras zonas con evidentes signos de contaminación visual”.

La Gerencia avisa que una vez apercibido los interesados de que han transcurrido los 30 días sin que se haya cumplido lo ordenado, a los negocios se les impondrá hasta diez multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y una cuantía en cada caso del 10% del valor de las obras ordenadas, siendo el mínimo de 600 euros. Contra este acuerdo se podrá interponer recurso de alzada ante del consejo de gobierno de Urbanismo y Medio Ambiente en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación del expediente.

Por primera vez se fijan unas directrices para los expositores de las fachadas

La apuesta por la uniformidad estética en esta zona de la ciudad arrancó a principios de año. La Gerencia llevó su guerra contra el afeamiento del paisaje urbano a la Plaza del Salvador, la calle Hernando Colón y el barrio de Santa Cruz, zonas del centro muy transitadas a diario por sevillanos y turistas. La medida se realizó por decreto, al igual que se ha procedido en el eje que conforman la Avenida de la Constitución, la Puerta de Jerez y la calle San Fernando, donde a los titulares de comercios con rótulos, toldos y publicidades de todo tipo que se han considerado fuera de la estética acorde con el conjunto histórico declarado de la ciudad se les ha dado un plazo de retirada.

El modelo de actuación será el mismo que se ha aplicado en el eje de la Avenida, la Puerta de Jerez y San Fernando. Se trata de unos criterios de diseño, colocación y materiales de los rótulos publicitarios, toldos y expositores de fachada para controlar y reducir la proliferación y la diversidad de estos elementos que irrumpen negativamente en el espacio urbano, generando multitud de formas, materiales y colores. La novedad es que se fijan por primera vez unas directrices para los muebles expositores colgados en las fachadas de los edificios.

Los rótulos y toldos tendrán una misma tipografía, colores y disposición

Para estos elementos la Gerencia permite dos modalidades: expositor tipo vitrina o tipo celosía. Los técnicos establecen unas limitaciones con las dimensiones de cada uno de ellos. Además, se regula su número, fijando que en un mismo establecimiento podrán colocarse como máximo dos vitrinas, dos celosías o un mueble de cada tipo, no pudiéndose superar la cantidad de dos unidades por negocio aunque las dimensiones de la fachada lo permitan. Se exige que estos expositores se adapten a los elementos arquitectónicos de las fachadas, de forma que permitan hacer una lectura adecuada. También se establece su altura con respecto a la rasante del acerado (que no podrá ser superior a los 30 centímetros), así como su disposición en caso de que la fachada tenga zócalo sobresaliente del plano de la misma, en cuyo caso se tendrán que colocar verticalmente. En el documento se establece que estos elementos no presentarán aristas cortantes que puedan ocasionar peligrosidad y, deberán estar realizados en madera, acero o aluminio lacado como únicos materiales admitidos. Los colores permitidos son el blanco y el beigh, y no podrán llevar publicidad de ningún tipo.