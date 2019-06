Ventajas de comprar visitas y suscriptores en YouTube

Conseguir que tu canal de YouTube crezca ahora es más fácil que nunca. No te tendrás que quedar viendo las estadísticas, esperando que aparezca un milagro que haga que las visitas y los suscriptores despierten. Ahora es posible comprar visitas YouTube.

YouTube es la plataforma de vídeos por excelencia que no hace más que crecer y crecer. Los datos referidos a 2018 revelaron que ya se había alcanzado la cifra de 1900 millones de usuarios en esta red social, y que ya un 60% de las personas prefieren ver vídeos en este canal antes que poner la televisión.

Se calcula que diariamente se ven una media de 4 millones de vídeos, y que la cantidad de horas que pasamos viendo YouTube se incrementa en torno a un 60% a cada año que pasa.

¡Y aquí va la cifra que te interesa -> Desde al año 2007 se han pagado más de 1250 millones de dólares a los youtubers que han monetizado sus vídeos!

Pero, aunque todo esto es muy bonito, si ya tienes un canal de YouTube, ya sabes lo difícil que es hacerte un hueco en este mundo. Necesitas trabajar mucho, subir vídeos casi de manera diaria, elegir un nicho en el que te sientas cómodo, pero que no esté demasiado transitado y, lo más incontrolable, tener suerte.

Por fortuna, ya tenemos una forma de equilibrar la balanza, y eso se puede conseguir al comprar suscriptores Youtube o visitas. Sigue leyendo para descubrir las ventajas de hacerlo.

¿Por qué resulta tan interesante comprar suscriptores y visitas para YouTube? Descubre las ventajas de hacerlo:

Relevancia

Seguro que en algún momento has entrado a un canal, y aunque el contenido te ha gustado, no lo has seguido porque la cantidad de suscriptores era baja todavía.

Un número reducido de suscriptores da la sensación de que el canal no es demasiado popular, quizá hasta de que no es constante y que no sube vídeos con frecuencia.

Por ello, podemos comprar suscriptores y visitas en Youtube para mejorar nuestra relevancia. Digamos que le damos al canal un cierto impulso para que muchas personas nos puedan seguir a partir de ese momento.

Mejora de la visibilidad de la marca ante empresas

Cada vez son más las empresas las que contratan a influencers a través de YouTube, y para ello necesitaremos un canal que sea relevante.

Por mucho que nos sepamos expresar, y que creemos contenido dinámico y habitual, de nada servirá si una marca llega y ve que tenemos un número de suscriptores o visitas demasiado bajas.

Un buen número puede ayudarnos a conseguir un contrato millonario.

Ganarás más dinero

Aunque, de entrada, subir el número de visitas/suscriptores no te ayudará a ganar más dinero desde el primer día, si que atraerá a otros seguidores que interactuarán con tus vídeos, y estos si que te ayudarán a alcanzar tus objetivos económicos.

Estas son tan solo algunas de las muchas ventajas de comprar visitas o suscriptores en YouTube. Prueba estos servicios y verás como no te arrepientes.