Vidente Mariela Gauna: Una advertencia importante para que no caigas en estafas

Cada vez son más las personas que recurren al esoterismo para aclarar sus dudas e intentar encontrar el camino adecuado en una situación compleja. Pero no son pocas las estafas que ocurren en este medio. Mariela Gauna, experta vidente, nos advierte de lo peligroso que puede ser confiar en cualquiera. Pues hay infinidad de falsos brujos que nunca realizarán el trabajo que contrataste.

Si deseas ponerte en manos de una profesional, puedes contactar con Mariela a través de su página web: www.marielagauna.com

También puedes escribir al WhatsApp: 695308312

“Ensucian el nombre la magia, de lo oculto. No tienen ningún tipo de preparación y van directos a sacarte el dinero.” Afirma la experta. Es por ello que Mariela nos ayuda, con una serie de pautas, a identificar a un estafador y diferenciarlo de un verdadero profesional.

¿Cómo detectar a un estafador en este medio y en esta profesión?

No da la cara:

No da su dirección real ni un teléfono particular. Tampoco tiene una empresa legal, no paga IVA, hacienda, seguridad social… Etc (en resumen no tiene nada que perder).

TE OFRECE ESTUDIOS GRATIS de compatibilidad. Luego sale con brujería, terceras personas y otras trampas, proponiendo presupuestos muy altos.

Con el estudio gratuito consigue todos tus datos y los de tu pareja. Luego a través de Facebook y otras redes sociales accede a toda vuestra información y la de tu familia. Por último si no aceptas sus presupuestos empieza a extorsionarte. Diciendo que hablará con tu pareja y familia si no le pagas.

2 . Puede no ser de España:

Aquí hablamos de residencia, no de nacionalidad. Si trabajas con gente que reside en el extranjero es muy difícil reclamar tus derechos o denunciar, por ello hay que tener aún más cuidado.

Extorsión:

Mete miedo y asusta diciendo cosas horribles como enfermedades y brujerías que tienes arriba para que mueras de cáncer, tú y toda tu familia. Se inventan que tienes arriba vudú, o un muerto, o un entierro...

Pide cantidades de dinero exorbitantes:

Desde 3.000 € a 6.000 € y más. Si dices que no tienes te piden lo que tengas: “¿Cuánto tienes? Pues eso dame eso” Para al poco tiempo pedir más y más dinero.

Empresas:

Mantienen gabinetes que cobran el minuto con IVA desde 2 y 3 € a 6 € el minuto. Te tienen en espera y siempre hablas con alguien diferente.

Los de la TV nunca te atienden ellos:

Te dejan en espera y te cobran el minuto carísimo para luego pasarte con un gabinete.

No atienden de forma presencial en sus locales:

Por ello Mariela se ha ganado la confianza de sus clientes. Da la cara, dirección, teléfono,y nos atiende tanto de forma presencial como en videollamada. Todos sus consultantes salen muy felices y agradecidos.

No son pocas las personas que avalan el trabajo de Mariela. La mayoría de sus clientes llegan escaldados después de haber sido estafados incluso en más de una ocasión. La experta nos asegura que no es imposible encontrar un verdadero profesional, y que hay que tener cuidado con las personas que se aprovechan de nuestra desesperación en momentos difíciles de nuestra vida como una ruptura. Estas son algunas de las opiniones que sus clientes han dejado en un foro: bit.ly/2PJt5U9