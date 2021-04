Vox solicitará la comparecencia urgente de Cabrera en el Pleno por "ocultar" la verdad

En el escrito de moción preparado por Vox, la formación considera que "se han conocido estos pormenores con posterioridad a la celebración de las Comisiones Delegadas del Pleno del mes de abril de 2021. Es por lo que procede la admisión por vía de urgencia, tal y como prevé el art. 66 del Reglamento de Organización del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla".

Vox entiende demostrado que "esta cuestión contradice lo que el señor Delegado mantuvo en un principio, en su escrito al Juzgado. Ahí negó haber telefoneado a la Policía Local, de quien es máximo responsable. Manifestó por escrito ante el juzgado que se limitó a pedir la hoja de reclamaciones y a trasladar al encargado de que se encontraba en un error por las limitaciones de las mesas. Y por tanto ocultó que realmente sí habló con la Policía Local".

El escrito recordará que el voto de calidad del Alcalde ya impidió la comparecencia de Juan Carlos Cabrera anteriormente, privando a la corporación de su testimonio. Vox no ve razones legales para que así vuelva a suceder, ya que "el reglamento que regula el funcionamiento del Pleno no recoge excepción alguna al deber de comparecer de un Delegado. No es posible ampararse en ciertos derechos, que se mantienen intactos, para eludir la obligación de comparecer, si es que así lo acuerda el Pleno".

VOX considera claves algunos detalles de los informes policiales, estableciendo el siguiente cronograma en la "gravedad de los hechos":

14:30 horas. El señor Cabrera llama personalmente a Arteaga y le traslada un problema personal sobre una reserva de mesa en el restaurante.

14:44 horas. Llama un familiar del señor Delegado al 112 transmitiendo, falsamente, que hay más de 1.000 personas en el restaurante (en el que, por cierto, pretendían quedarse a almorzar, a pesar de que pudiera haber más o menos gente).

14:50 horas. Como consecuencia de la llamada al 112 acude una patrulla de Policía Nacional, y al comprobar que no hay problema de aforo, se marcha. 15:00 horas. A pesar de lo anterior, se despliega un impresionante dispositivo de la policía local en el restaurante donde están hasta las 17:45. Es evidente que el dispositivo no se despliega solo, sino que alguien da la orden.

Preguntas para Cabrera

Por todos estos motivos y en virtud de los artículos 110, 113 y siguientes del Reglamento de Organización del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Vox interesa la comparecencia del delegado a la finalización del Pleno de mañana lunesa fin de formularle las siguientes cuestiones.

1. Si es cierto que, como indicó en su escrito al Juzgado, no dio órdenes de ningún tipo a la Policía Local, ¿por qué se despliega un dispositivo antes de la llamada al 112?