La Real Academia de Medicina de Sevilla abre sus puertas al pediatra Martín Navarro

El acto para la toma de posesión como académico de número del doctor Martín Navarro en la Academia de Medicina de Sevilla.

El pediatra Martín Navarro Merino ha tomado posesión como Académico de Número en la plaza de Pediatría Social de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE), durante la sesión pública y extraordinaria celebrada este sábado 23 de noviembre en el Salón Ramón y Cajal. La ceremonia, marcada por la solemnidad institucional, congregó a representantes del ámbito científico y académico, en un acto que simboliza el relevo generacional dentro de la corporación.

El doctor Navarro Merino, jefe de Servicio del Hospital Universitario Virgen Macarena y director de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría hasta 2018, es también profesor titular de Pediatría y Puericultura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Natural de Ojén (Málaga) y formado en la Universidad de Sevilla, acumula más de 40 años de trayectoria vinculada a la Neumología Pediátrica y la Pediatría Social, combinando asistencia, docencia e investigación. Su producción científica incluye la dirección de 17 estudios, seis premios de investigación, más de un centenar de artículos y 32 capítulos de libro.

Siguiendo el protocolo académico, los últimos Académicos de Número incorporados, el dermatólogo doctor Francisco Miguel Camacho Martínez y el cardiólogo doctor José María Cruz Fernández, acompañaron al nuevo miembro hasta el estrado.

Desde el atril, Navarro leyó su discurso Reflexiones sobre la Pediatría y el papel de la Pediatría Social en nuestro tiempo: De la Neumología Infantil a la Pediatría Social: un viaje profesional humano, en el que defendió la Pediatría Social como una disciplina “ética, transversal y transformadora” que exige cooperación entre salud, educación y servicios sociales.

El doctor Martín Navarro durante su discurso de ingreso. / M. G.

Con 54 años de vinculación al Hospital Virgen Macarena, subrayó que su experiencia con patologías crónicas como el asma grave y la fibrosis quística le llevó a comprender que la atención pediátrica debe ir más allá del diagnóstico clínico. Insistió en que la mejora real en la calidad de vida depende del “contexto social, el apoyo emocional y los recursos familiares”.

Entre los retos prioritarios, Navarro destacó la pobreza infantil, la crisis de salud mental, el uso inadecuado de la tecnología, el acoso y ciberacoso, la violencia familiar, la obesidad vinculada a la desigualdad, los trastornos alimentarios, el descenso de la natalidad, los problemas de salud ambiental y la vulneración de derechos en contextos bélicos. Su intervención concluyó con un llamamiento a un “compromiso colectivo y estratégico” para evitar que estas “nuevas epidemias” dejen secuelas irreversibles en niños y adolescentes.

Reconocimiento y significado institucional

El doctor Ignacio Gómez de Terreros, Académico Emérito y maestro del doctor Navarro, pronunció el discurso de contestación, en el que destacó el humanismo, liderazgo y la trayectoria internacional del homenajeado. La coincidencia del acto con la semana del Día Internacional de la Infancia añadió un valor simbólico a su incorporación.

El momento más emotivo llegó con la imposición de la medalla de Académico por parte del presidente de la RAMSE, doctor Carlos A. Infantes Alcón.

Para el doctor Navarro Merino, ingresar en la institución representa “un gran honor y una gran responsabilidad”, asegurando que afronta esta etapa “no como una meta, sino como el inicio de un nuevo compromiso para trabajar desde la Academia por la infancia y la adolescencia”.

Como nuevo Académico de Número, centrará su labor en visibilizar los problemas emergentes que afectan a niños y adolescentes, con el propósito de reforzar su protección y bienestar integral.