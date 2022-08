El aeropuerto de Sevilla, entre los peor valorados por los viajeros

Desde la página de alquileres turísticos Holidu, se ha realizado un ranking con los mejores y peores aeropuertos de Europa y España. Este listado ha sido realizado a través de las puntuaciones y reseñas que los usuarios dejan en Google Maps. Tras recabar estos datos masivamente han podido elaborar el ranking de los peores aeropuertos de España según los usuarios y el de la capital hispalense no ha salido bien parado en el ránking.

Entre los peores valorados se encuentra el Aeropuerto Internacional de Sevilla, también conocido como Aeropuerto Internacional de Sevilla-San Pablo, cuyas código IATA es SVQ.

El aeropuerto de la capital hispalense está gestionado por Aena y se encuentra situado a 3 kilómetros al noroeste de la ciudad. Está ubicado en los términos municipales de Sevilla y La Rinconada.

Este aeropuerto es un de los motores económicos más importantes de la ciudad, debido a que genera riquezas para la provincia y crea mucho empleo para la ciudad y la región en general. Es el segundo aeropuerto con mayor número de pasajeros en toda Andalucía, por detrás del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, pero es el primero en volumen de mercancías.

La terminal del aeropuerto de Sevilla fue diseñada por el arquitecto Rafael Moneo, quien se inspiró en la cultura sevillana y andaluza para diseñarlo. Dicha terminal está basada en tres componentes tradicionales como lo son la Mezquita, el Palacio y los naranjos.

Según la web de Holidu, el aeropuerto de Sevilla es el penúltimo peor valorado por los usuarios y viajeros, ya que cuenta con un 3.7 de puntuación y tiene un total de 7424 reseñas. Esto lo posiciona en los últimos puestos del ranking, teniendo únicamente al aeropuerto de San Sebastián por detrás.

En las reseñas del aeropuerto de la capital hispalense se puede leer algunos comentarios como:

"Con lo bonita que es la zona de salidas, la de llegadas, desmerece mucho. Sobre todo la zona donde se espera a que salgan los viajeros. Un solo banco para cinco personas en toda la nave."

"Mal organizado, espacios sin nada útil . Vuelos retrasados y cancelados. en los controles de seguridad la gente hablando unos con otros ni te miran a la cara ni a tus maletas. 30° a las 21:00 mucho calor. Un desastre los baños rotos y sucios."

"Si tienes discapacidad y no has avisado al aeropuerto 24 horas antes lo tienes bastante crudo. Si tienes la casualidad de que algún asistente quede libre te ayudará, pero si no, lo pasará bastante mal. Es una vergüenza , habría que denunciar en masas , una persona con discapacidad tiene que ser atendidas y facilitarle las cosas en todo lo posible sin tener que avisar 24 horas antes. Que pena tener en mi tierra un aeropuerto con tan poco miramientos a personas discapacitadas."

Peores aeropuertos de España