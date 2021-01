¿Cómo afecta a nuestra salud bucodental la COVID-19?

La nueva crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha traído consigo otros problemas de salud tanto en los pacientes afectados por el virus como en la población a nivel general. Uno de los ámbitos donde ha causado más efectos es en la salud bucodental, derivados de los síntomas de la enfermedad, pero también de las medidas que se toman para prevenir el contagio y la expansión del coronavirus.

El confinamiento, el uso de la mascarilla a diario y otras prácticas que hoy en día forman parte de lo que se conoce como la ‘nueva normalidad’, hace que a veces descuidemos la higiene y el mantenimiento de la salud de la boca, dejando un mayor margen para que el coronavirus y otros microorganismos puedan ejercer su acción.

Y es que no debemos olvidar que, para el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo, la salud bucodental es una parte muy importante. La COVID-19 se transmite a través del contacto con las mucosas de la nariz, la boca y los ojos. El mantenimiento de una adecuada higiene bucodental, junto con el resto de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, puede ayudar a disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad.

La COVID-19 ha dificultado el cuidado de la salud bucodental

Durante los meses de confinamiento que hemos vivido a lo largo de este año 2020 para frenar la propagación de la COVID-19, muchos problemas bucales se han visto agravados debido a la imposibilidad de acudir a la clínica dental. En este tiempo en el que no se han podido llevar a cabo las revisiones y limpiezas dentales de miles de pacientes, ha cobrado mayor importancia el cuidado de la salud bucodental en casa.

Poco a poco vamos volviendo a la normalidad, y un gran porcentaje de la población española ha retomado, o lo hará próximamente, las revisiones y tratamientos dentales correspondientes. Para la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales sanitarios, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos ha emitido un documento con el protocolo a seguir en la clínica dental frente a la COVID-19.

Sin embargo, en este corto periodo de tiempo, y debido a la influencia de varios factores que han llegado junto a la nueva situación, la salud bucodental se ha visto afectada de manera negativa.

¿Qué problemas provoca la COVID-19 en la boca, lengua y dientes?

Centrándonos concretamente en los pacientes que han superado el virus, en el amplio abanico de secuelas que deja la enfermedad, hay algunas de ellas que afectan de manera directa a la salud bucodental.

Gran parte de los pacientes experimentan la pérdida del gusto durante y después de la infección por coronavirus, además de otros síntomas que pueden permanecer o no una vez superada la enfermedad.

Pérdida del gusto

Hasta el momento, la única secuela intraoral de la infección por coronavirus en pacientes descrita de manera oficial es la pérdida del gusto. Un gran porcentaje de los pacientes presenta ageusia o pérdida del sentido del gusto, junto con anosmia o pérdida del sentido del olfato.

Estos síntomas pueden persistir durante varias semanas, e incluso meses después de la recuperación del paciente. La alteración del sentido del gusto y del olfato podría conllevar una incorrecta alimentación, que influye en la calidad de vida del afectado, así como a la salud de su boca.

Ampollas y úlceras bucales

La aparición de ampollas, úlceras u otras heridas bucales también se ha relacionado con la infección por COVID-19. Este tipo de heridas son bastante comunes en otros procesos virales, aunque no estén estrechamente relacionados con el SARS-CoV-2.

Se trata de úlceras que acaban curándose por sí mismas sin dejar ninguna secuela importante, pero que durante el proceso de curación provocan graves molestias en el paciente que no puede completar correctamente su higiene oral diaria.

Sequedad bucal

Por último, cabe destacar la disminución de la producción de saliva en pacientes de COVID-19, relacionada con la presencia del virus en las glándulas salivales además de en la garganta. La sequedad bucal o xerostomía es otro de los síntomas habituales, que podría persistir en el tiempo incluso después de haber pasado la infección.

Sobre todo, en pacientes que han requerido ventilación mecánica, estos problemas de salud bucodental se ven más agravados. Junto con las recomendaciones básicas de higiene oral, los profesionales de salud recomiendan seguir algunos consejos extra en tiempos de coronavirus.

¿Cómo cuidar la salud bucodental contra el coronavirus?

Desde la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), se ha emitido una guía con las recomendaciones bucodentales para la protección de la población en tiempos de coronavirus. Teniendo en cuenta que la boca es la principal vía de entrada y de contagio del virus, la higiene y el cuidado de ésta son de suma importancia en estos momentos de pandemia.

Al igual que otras asociaciones nacionales e internacionales, el Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid nos da una serie de recomendaciones muy sencillas y prácticas para los pacientes de COVID-19 y para la protección de la población sana.

Consejos de salud bucodental en tiempos de la COVID-19

Evita la contaminación cruzada colocando en casa los cepillos de dientes separados.

Coloca siempre el cepillo en posición vertical para que se seque más rápidamente.

Cambia el cepillo por uno nuevo después de haber pasado la enfermedad.

Asegura una correcta higiene interdental usando seda dental o cepillos interproximales.

Limpia la lengua después del cepillado dental.

Desinfecta el cepillo de dientes al terminar para evitar la propagación del virus.

Enjuagues bucales con cloruro de cetilpiridinio contra el coronavirus

El uso de enjuagues bucales con cloruro de cetilpiridinio ha demostrado una alta efectividad en la disminución de la carga de microorganismos de la boca entre los que se encuentra el coronavirus. Este químico habitualmente incluido en los enjuagues para controlar las bacterias orales causantes de la placa dental y diferentes infecciones tiene una elevada capacidad para degradar la envuelta lipídica del coronavirus, acabando con él y evitando la transmisión.

Laboratorios KIN tiene una amplia gama de productos para el cuidado de la salud bucodental que incluye pastas dentífricas y enjuagues bucales con cloruro de cetilpiridinio. Entre ellos encontramos la línea KIN de higiene diaria para toda la familia.

Para el tratamiento de afecciones bucales más concretas, las líneas de productos GingiKIN B5 y KIN Gingival Complex se adecuan al tratamiento de las encías y la higiene dental, aportando otros ingredientes activos junto con el cloruro de cetilpiridinio.

Toda prevención para evitar el contagio de esta enfermedad que afecta a toda la población es poca. Erradicar este virus comienza por una correcta salud bucodental, a través de las múltiples herramientas y protocolos que se van poniendo en manos de toda la población.

