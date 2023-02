El alcalde de Sevilla apoya que la línea 3 del Metro llegue a Dos Hermanas en una segunda fase

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha declarado este miércoles que no le parece mala idea ampliar en una segunda fase la línea 3 del Metro hasta Dos Hermanas, pero solo como "una ampliación a posteriori" de forma que "no altere, no vaya a frenar el tramo sur de la línea 3 del Metro", cuyo proyecto Prado-Valme acabará de redactarse a finales de este mimo año 2023. Así pues, Muñoz comparte que se prolongue esta línea a Fuente del Rey y Polígono El Pino después de que se ponga en funcionamiento la línea 3 del Metro al completo, lo que no sucederá antes de 2030.

La propuesta de llevar la línea 3 del Metro hasta el polígono industrial La Isla, pasando por la barriada de Fuente Rey, fue aprobada por unanimidad el 23 de enero pasado por el pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas a propuesta del grupo Unidas Podemos.

En Sevilla capital, esta misma propuesta la va a llevar a aprobación en el pleno de este jueves el grupo municipal Podemos-Izquierda Unida. Actualmente, el tramo sur empieza en el Prado de San Sebastián y termina en la futura Ciudad de la Justicia-Hospital de Valme.

El tramo sur (Prado-Valme) se está actualizando, por encargo de la consejería de Fomento de la Junta, con vistas a tener listo el proyecto a finales de 2023. Su longitud es de 9,2 kilómetros (4,4 kilómetros hasta Los Bermejales y otros 4,8 kilómetros de la prolongación a Valme) y cuenta con 12 estaciones. Esta otra mitad de la línea 3 ha necesitado más tiempo para su revisión porque el proyecto original de 2011 solo llegaba hasta Los Bermejales y había que redactar un nuevo proyecto del trazado desde este barrio hasta el Hospital de Valme.

En declaraciones a los medios tras una visita institucional a la Zona Franca del Puerto de Sevilla, el regidor hispalense declaró que "siempre voy a estar de acuerdo con el enfoque metropolitano de las infraestructuras de transporte" para la capital andaluza, aunque "habrá que ver el encaje en este momento".

Muñoz se ha referido así al hecho de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta ya ha adjudicado la actualización de este tramo, de 9,2 kilómetros, doce estaciones y una población atendida de 45.000 personas.

La moción que Podemos-IU lleva al Pleno de este jueves lamenta que los estudios que está elaborando la adjudicataria de la actualización del tramo sur "contemplan" la línea 3 del Metro como "urbana, es decir, no sale de los límites de la ciudad de Sevilla, como sí sucede con la línea 1". "Si la red de Metro no tiene carácter metropolitano no solucionará la mayoría de los problemas de movilidad que actualmente sufre un área que acoge a 1,5 millones de personas", argumenta el texto consultado por Europa Press.

Por eso, la formación de izquierdas propone al Pleno aprobar que el Ayuntamiento hispalense solicite a la Junta que el estudio aborde la "ampliación de la línea 3 hasta el Polígono Industrial Carretera de La Isla con la posibilidad de establecer parada en la barriada de Fuente del Rey".

Además, pide "instar a la Consejería a estudiar la posibilidad de ampliar el tramo norte para conectar el barrio de San Jerónimo". Las obras de este tramo arrancan el próximo lunes 20 de febrero después de la firma del convenio de financiación entre el Gobierno de España y la Junta para costear a partes iguales esta infraestructura, presupuestada en 1.300 millones de euros.