El alcalde 'vende' a Sevilla ante los inversores de Estados Unidos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha iniciado en Nueva York una agenda institucional de varios días con reuniones con empresarios, fondos de inversión y compañías tecnológicas con el objetivo de atraer inversión estadounidense a la ciudad. Durante su estancia en la capital financiera, el regidor ha mantenido un encuentro con líderes corporativos de la Spain-US Chamber of Commerce en el IESE Business School y reuniones con empresas como IBM. En ellas ha presentado el potencial del sector tecnológico sevillano y las oportunidades de espacios como Sevilla Tech Park y el futuro distrito tecnológico del Higuerón.

José Luis Sanz ha garantizado a los grandes fondos y corporaciones estadounidenses "una alfombra roja" administrativa y seguridad jurídica, a través de la oficina estratégica Sevilla open for business, para que inviertan en la ciudad. La misión económica busca posicionar la ciudad como un destino atractivo para proyectos de alto valor añadido y reforzar su proyección internacional.

Según ha asegurado el alcalde, "Sevilla no es sólo una capital de incalculable valor patrimonial, sino una plataforma industrial y tecnológica con la masa crítica necesaria para albergar proyectos internacionales de la máxima complejidad técnica". "Nuestra ciudad ofrece hoy una ventaja competitiva excepcional, el equilibrio perfecto entre un entorno de alta productividad y una calidad de vida que reduce drásticamente los costes de retención de talento, facilitando la implantación inmediata de equipos directivos y plantas productivas en un enclave de seguridad jurídica absoluta", ha añadido el alcalde.

Sector aeroespacial

Uno de los pilares de la exposición que hará Sanz ante los altos cargos financieros e inversores estadounidenses es "la potencia del sector aeroespacial sevillano, consolidado como el tercero en importancia de Europa junto a Toulouse y Hamburgo".

El alcalde ha subrayado que "contar con una de las tres únicas líneas de ensamblaje final de grandes aeronaves en el continente y ser la sede de la Agencia Espacial Española y de la nueva incubadora aeroespacial ESA-BIC nos posiciona como la columna vertebral tecnológica del sur de Europa, respaldada por una facturación sectorial que ya supera los 2.900 millones de euros y una cadena de suministro de fiabilidad contrastada".

También ha destacado "el ecosistema de Sevilla TechPark" como un enclave que "concentra el 18,79 % del empleo de todos los parques tecnológicos de España.

Entre los mensajes de Sanz destinados a los inversores está el de que Sevilla lidera la inversión nacional en I+D con un 23 % del total ejecutado en parques tecnológicos, lo que demuestra que es un polo de innovación donde el conocimiento se transforma en rentabilidad, con más de 570 empresas y una facturación que representa el 2,56 % del PIB regional.

La conectividad y la sostenibilidad son ámbitos en los que también ha incidido Sanz: El Puerto de Sevilla, "único puerto marítimo de interior en España, y su integración en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde se perfila como una puerta estratégica para las empresas de Estados Unidos, que podrán encontrar en Sevilla un nudo logístico entre el Mediterráneo y el Atlántico, sumado a un trenes de alta velocidad y un aeropuerto que roza los 10 millones de pasajeros anuales.

Sanz ha mantenido un encuentro con empresarios de Nueva York organizado por la Cámara de Comercio Hispano-Americana en el IESE business School, y con IBM, una compañía tecnológica global con experiencia en el desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial, computación en la nube, análisis de datos ciberseguridad y tecnologías aplicadas a la transformación digital de empresas y administraciones públicas