El alumno sevillano que sorprende al mundo por su erudición en Latín y Griego: "Las lenguas clásicas nunca mueren"

Se llama Pablo Respaldo y es cum laude en Latín y Griego. El latinismo es más que oportuno, especialmente si se tiene en cuenta que este joven que se prepara para la Selectividad ha ganado premios nacionales e internacionales en lenguas clásicas, un rara avis en el estudiantado sevillano, donde existe poca afición a dichas asignaturas. Respaldo pide a las administraciones -Gobierno de España y Junta de Andalucía- un mayor fomento de estas lenguas, a las que algunos llaman muertas, pero que suponen un pozo de cultura y conocimiento imprescindible en la formación académica.

Todo comenzó en cuarto de la ESO, cuando la profesora Concha Montero le impartió la asignatura de Latín en el IES Miguel Servet, un instituto de Sevilla Este. Pablo ya tenía predisposición. Desde temprana edad sintió predilección por la literatura y la antigüedad. Pero aquella docente le abrió de par en par las puertas de un mundo desconocido hasta entonces para él: la belleza de las lenguas clásicas.

El Latín, y luego el Griego, pasaron de ser materias a estudiar a enseñanzas de las que disfrutar. Un gozo e interés que se evidencian en las calificaciones que ha logrado en el Bachillerato en ambas lenguas, "de 9 y 10".

La felicitación de la SEEC

Tal dominio de los idiomas que asentaron la cultura occidental llevó a su profesora actual Mari Ángeles Marín a proponerle a finales del pasado febrero que se presentara al certamen Ciceronianum, concurso que tiene dos fases, una a nivel nacional y otra internacional. Pablo ha conseguido ganar ambas. La primera lo hizo con una puntuación de 98 sobre 100, lo que le valió la felicitación de Eugenio Ramón Luján Martínez, presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), entidad de referencia en las lenguas clásicas.

Este alumno del Miguel Servet se ha convertido en el primer estudiante andaluz en ganar dicho certamen nacional, motivo por el cual pasó a la fase internacional, celebrada a principios de mayo en la localidad italiana de Arpino. Allí volvió a demostrar su dominio en la lengua de la civilización romana, lo que le valió para obtener otro primer premio, valorado en 1.150 euros.

Sus triunfos no acaban aquí. También ha sido el ganador de la prueba Parnaso, para los expertos en Griego. Obtuvo idéntica puntuación que en la de Latín, 98 sobre 100. El ejercicio que realizó contaba como texto base con una selección de las Historias Curiosas de Claudio Eliano y como tema, las anécdotas y curiosidades de diversos personajes y pueblos de la antigüedad. La recompensa a tanto esfuerzo es una bolsa de viaje de mil euros para que en julio acuda a la Academia Homérica en Quíos (Grecia).

Un rara avis

Las victorias de Pablo Respaldo suponen un rara avis en el estudiantado sevillano. Él mismo lo reconoce. Existe poco apego en las aulas al Latín y el Griego. Pero esta carencia no obedece sólo a los jóvenes de su generación, sino a las administraciones implicadas en la enseñanza, el Gobierno y las comunidades autónomas. Para este alumno del Miguel Servet, "en España no se le otorga la importancia necesaria a las lenguas clásicas". Nada que ver con lo que ocurre con otros países europeos, como Italia y Alemania. En el país germánico, su estudio es obligatorio. Nadie pasa a la universidad sin conocer el Latín y el Griego. En España, en cambio, un estudiante que no haya elegido la opción de Humanidades puede entrar en la educación superior sin un mínimo conocimiento de estas lenguas.

Ha leído algunas obras de Séneca y también de Cicerón. Ya tiene su futuro planteado. Estudiará el doble grado de la Universidad de Sevilla (US) en Filología Clásica e Hispánica. Los últimos años tal carrera ha tenido una nota de corte superior a 11. No será difícil para este estudiante, que ha concluido el Bachillerato con Matrícula de Honor. Ha obtenido un 10 en el segundo curso de esta etapa posobligatoria.

Baraja varias opciones de cara a su porvenir laboral. Por ahora, descarta la docencia. La archivística, la escritura y la investigación en temas como el indoeuropeo, la protolengua de la que derivan el Latín y el Griego, se postulan como preferencias de un estudiante sevillano para el que "las lenguas clásicas nunca mueren".