Anfitriones de Airbnb que facturan más de un millón de euros por viviendas en Sevilla y otras ciudades

Fran y Marta pueden ser, en un primer vistazo, una pareja más que alquila su vivienda a través de Airbnb para los visitantes que llegan a ciudades como Sevilla todas las semanas. Sin embargo, estos superanfitriones, no son los pequeños propietarios que alquilan su residencia su perfil da a entender que son.

Cientos de apartamentos turísticos sin licencia en varias ciudades españolas

Según El Confidencial, esta familia feliz que desayuna pan, tomate y jamón y cuida de su hija Azahara y de sus perros, en realidad gestionan casi 400 viviendas turísticas por varias ciudades del país, lo que les lleva a facturar más de un millón de euros. Lo hacen a través de una sociedad mercantil, The KeyHOST.

Una de las ciudades donde opera esta empresa es Sevilla, aunque también tienen viviendas en Málaga, Murcia y en Madrid, donde El Confidencial señala que gestionan más de 300 apartamentos. Sin embargo, un 92% de sus pisos en la capital "opera sin la licencia necesaria".

Desde este medio informan también que Fran y Marta usan diversas cuentas de propietarios, ya que se trata de una empresa familiar que usa sus nombres, según explica el propio Fran para el periódico, para así "personalizar el servicio".

Para el medio, el superanfitrión ha explicado también que no echan a la gente ·de sus casas para poner un Airbnb", sino que ayudan a otros pequeños propietarios a mantener la vivienda preparada para los huéspedes (es decir, de gestionar las viviendas). También defiende que se trata de segundas viviendas, aunque al menos en Madrid muchas de ellas no cuenten con las licencias necesarias para llevar a cabo estas actividades.

Pese a esto último, en la web de la empresa no solo ofrecen servicios de gestión de apartamentos turísticos, sino que también se comprometen a ayudar a los propietarios "de manera gratuita a conseguir la licencia de tu vivienda turística y cumplir con todos los requisitos legales para ejercer el alquiler vacacional".

Sevilla, Airbnb y los otros posibles Fran y Marta

Aunque no se sabe con exactitud cuántas viviendas tienen Fran, Marta y The KeyHOST en Sevilla, es muy probable que no sean los únicos que sigan la fórmula de aparentar ser un pequeño propietario, cuando en realidad se cuenta con multitud de viviendas siendo ofertadas en la plataforma.

Inside Airbnb es una página web dedicada a la recolección de datos sobre la plataforma de alquiler temporal y que permite ver dónde se encuentran las viviendas y cuáles son los principales anfitriones de las mismas. Su principal objetivo es aportar datos a la conversación sobre el impacto de Airbnb en las comunidades.

Respecto a Sevilla, Inside Airbnb, incluye información de más de 7.000 viviendas y habitaciones en la ciudad. Y, aunque muchas están gestionadas por empresas (algo que puede verse en los anuncios dentro de Airbnb), destacan casos de anfitriones, en apariencia particulares, que cuentan con más de 40 viviendas.

El caso más llamativo es el de una persona que aparece como Nacho en los datos de Inside Airbnb, que tiene (o gestiona) un total de 161 apartamentos en la ciudad. Obviando las empresas que aparecen en la lista, el siguiente nombre es el de Esther, que es anfitriona de otros 92 apartamentos sevillanos en Airbnb, mientras que otros como Juan Y. o María Elena, que manejan 60 y 49 viviendas, respectivamente.

De las 7.158 viviendas y habitaciones ofertadas en Airbnb y sobre las que la web aporta información, 2.629 anfitriones cuentan con más de 10 anuncios distintos en la plataforma. Queda por ver cómo puede cambiar en los próximos meses la situación en la ciudad y este tipo de alquileres, si desde el Ayuntamiento se aprueba la propuesta sobre regulación de las viviendas de uso turístico que se debatirá en un futuro próximo.