La asociación de comerciantes del mercado de Triana se defiende de las críticas

La asociación de comerciantes del mercado de Triana, responsable de la gestión de esta plaza de abastos, ha salido al paso de las críticas realizadas por Juan Carlos Marcellán, presidente de la Asociación de Industriales Gourmet de este recinto municipal, quien ha cuestionado los gastos realizados los últimos años por la entidad mayoritaria así como ha denunciado el "acoso" judicial sufrido por los dirigentes de la misma.

En primer lugar, deja claro que "la transparencia" ha sido una de las cualidades que ha caracterizado la gestión de la asociación de comerciantes del mercado trianero estos años, en los que se ha informado a los miembros en todo momento del estado del estado de las cuentas así como de las operaciones realizadas.

En cuanto a los gastos, de los que Marcellán ha cuestionado su utilidad ante la situación de asfixia económica que sufre la asociación gestora, la entidad mayoritaria los justifica en tanto que muchos de ellos obedecen a la voluntad y propuesta de los comerciantes. "Todos han sido aprobados en asamblea", aseguran fuentes de la referida asociación. También inciden en que los presupuestos anuales son presentados al Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, responsable último de la gestión de los mercados de abastos tradicionales.

Una gestión "inviable"

Además, se puntualiza que la asociación minoritaria no representa a todos los hosteleros del mercado, ya que muchos de estos profesionales están integrados en la que gestiona la plaza de abastos. De todas formas, desde entidad se hace hincapié en que "los problemas internos que puedan surgir entre los comerciantes es ajeno a la problemática actual de impago elevado, tanto por asociados como no asociados , que hace inviable la gestión del mercado si los organismos competentes no toman medidas contundentes y eficaces".

Debe recordarse que la deuda de esta asociación llega a los 80.000 euros por la morosidad en el pago de las cuotas establecidas, una situación que se disparó a raíz de la pandemia del Covid. Tal asfixia económica ha llevado al Ayuntamiento de Sevilla a asumir la gestión, motivo por el cual ha sacado a licitación las tareas de limpieza y seguridad del mercado de Triana, para garantizar unos servicios básicos en esta emblemática plaza de abastos.