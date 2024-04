Qué son los audífonos retroarticulares y qué beneficios tienen

El audífono retroauricular no es más que el audífono tradicional más habitual, ampliamente extendido entre la población adulta que llega a la tercera edad y que ha experimentado una notable pérdida auditiva. Sus numerosos beneficios son la mejor baza para convertirse en la opción más popular para recuperar capacidad en la audición.

Tal como su propio nombre indica, los audifonos retroarticulares cuentan con un diseño que permite que el cuerpo principal del audífono se coloque detrás del oído. Se trata de un tubo transparente y discreto que se conecta a un molde o cono que se introduce dentro del conducto auditivo para que la amplificación de los sonidos llegue con más eficacia. Son los más utilizados actualmente de los que ofrece el mercado y, al igual que sucede con los audífonos intrauriculares, se han vuelto más adaptables y mucho más potentes.

Componentes de los audífonos retroarticulares

El audífono retroauricular consta de los siguientes tres componentes: la carcasa principal, un auricular y el tubo.

Carcasa principal

Se coloca detrás de la oreja, es el objeto que contiene la tecnología electrónica, la batería y los botones para que se pueda adaptar el volumen, entre otras funciones que optimizan la efectividad del aparato. Incluye el micrófono, el amplificador y el chip de procesamiento.

Auricular

Este componente deberá ser un cono de ajuste instantáneo o molde hecho a medida para una mejor colocación. En caso de ser personalizados se utilizará un molde de la anatomía del oído del usuario para construir un dispositivo completamente adaptado. Este sistema se utiliza también para los conocidos como audífonos invisibles, que son más discretos, pero solo se recomienda su uso si la pérdida de audición es leve o moderada.

Tubo

La carcasa principal del BTE y el auricular se conectan a través de un tubo de plástico. Este tubo viene en diferentes tamaños y longitudes con el objetivo de adaptarse mejor a los oídos de cada usuario y al dispositivo seleccionado.

Por último, una vez que se elige el audífono retroauricular que mejor se adapta a cada paciente, el audioprotesista será el encargado de configurarlo para que ofrezca el mejor sonido posible en dependencia de la pérdida auditiva.

Ventajas de los audífonos retroarticulares

Este tipo de audífonos presentan una serie de beneficios que han hecho que se posicionen como la primera opción del mercado.

Comodidad

En primer lugar, hay que destacar la comodidad de este tipo de dispositivos, que hacen que por su tamaño sean fáciles de sujetar y ajustar, por uno mismo o por los demás. Además, como van colocados profundamente dentro del conducto auditivo, algunos usuarios los encuentran más cómodos. Asimismo, proporciona una correcta ventilación de aire, pues el tubo del conducto auditivo es muy fino.

Calidad del sonido

Uno de sus principales beneficios es la calidad del sonido que ofrece, siendo recomendable para cualquier tipo de pérdida auditiva, ya sea leve, moderada o severa.

Durabilidad

Son resistentes y duraderos, por eso también se han popularizado en el mercado, siendo una inversión a largo plazo muy rentable. En este tipo de audífono, como solo el molde o el cono entra en contacto directo con el conducto auditivo, son menos vulnerables a la humedad y a la acumulación de cerumen, y también, más fáciles de limpiar.

Accesibilidad

Con el amplio catálogo existente, la reducción del tamaño y la democratización de sus precios, estos aparatos están hoy al alcance de prácticamente toda la población que lo necesite.

Mejora en la calidad de vida y la comunicación en la tercera edad

Por último, y como no podía ser de otra manera, mejoran exponencialmente la calidad de vida de aquellos que llegan a la tercera edad y sufren pérdida auditiva. Muchas de las personas mayores la padecen y no recurren a este tipo de dispositivos, se quedan aisladas al no poder comunicarse con los demás, dejando de lado sus relaciones sociales. Sin embargo, con estos aparatos mejora exponencialmente la capacidad de comunicación y logran mantener sus vínculos con familiares y amigos sin sentirse excluidos.

Los audífonos mejoran exponencialmente la calidad de aquellos colectivos que han sufrido pérdidas auditivas, más habituales en la tercera edad. Los modelos más populares se conocen con el nombre de audífonos retroarticulares, cuya principal ventaja es su capacidad de adaptación a todos los niveles de sordera. Por el contrario, los audífonos invisibles solo quedan reservados para contrarrestar perdidas de audición leves o moderadas.

Asimismo, destacan por su comodidad, calidad en el sonido, durabilidad, accesibilidad, mejorando la capacidad de las personas mayores para seguir comunicándose con normalidad con sus seres queridos y en las interacciones sociales habituales de su día a día.