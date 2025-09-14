El Ayuntamiento renueva los Juegos Deportivos Municipales para priorizar a los equipos de Sevilla capital

El periodo para inscribirse en la nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales empieza este lunes 15 de septiembre con importantes novedades que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha introducido "para seguir ordenando el deporte de la ciudad". La más destacada es que la inscripción en las ligas de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol (las primeras en arrancar) va dirigida a equipos con CIF o RAED en la ciudad de Sevilla, que no tendrán limitación alguna a la hora de inscribir jugadores. Aquellos equipos que no estén establecidos en la ciudad sólo podrán inscribir hasta un 25% de jugadores no empadronados en la capital.

Esta ordenación de los Juegos Deportivos Municipales, según el Ayuntamiento, "atiende una demanda histórica de los clubes de la ciudad". "El objetivo es garantizar unas ligas sostenibles", añade. Según las estadísticas de participantes de los últimos años, más del 30% de los jugadores pertenecían a otros municipios, lo que provocaba "desequilibrios a la hora de destinar los recursos necesarios", entre otros aspectos.

La inscripción de equipos en las cuatro modalidades ya citadas podrá realizarse hasta el 19 de octubre. Los calendarios estarán confeccionados el 29 de octubre y la competición comenzará el fin de semana del 7-9 de noviembre.

Otra de las novedades de esta temporada es que habrá una única liga que se prolongará hasta mayo de 2026, con lo que no habrá una competición parcial en primavera. “Si ya hay una competición de liga, es lógico que abarque toda la temporada deportiva, hasta mayo, y no que en primavera, durante dos meses en los que además es muy complicado establecer un calendario por la coincidencia de Semana Santa y Feria, se inicie una nueva competición”, ha comentado la delegada Silvia Pozo.

También será novedad esta temporada que las fichas de los jugadores serán en formato digital, lo que reducirá el número de incidencias y agilizará la revisión por parte de los árbitros. En cuanto a los precios de inscripción, se mantienen los de la pasada campaña.

Las ligas de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol son las primeras en arrancar. Después, ya "a partir de enero", irán disputándose el resto de deportes que se celebran por sistema de concentración. “Más de diez modalidades deportivas en las que en el IMD seguimos trabajando para ofrecer a los ciudadanos de Sevilla el mejor servicio y las mejores opciones posibles”, ha añadido Pozo.

En este sentido, la edil ha asegurado que la Delegación de Deporte está "trabajando en ordenar y reorganizar los Juegos Deportivos Municipales para atender años de abandono en la estructura organizativa".