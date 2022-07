El último bulo de Twitter sobre una manifestación nudista en Sevilla

Las redes sociales, y especialmente Twitter, pueden servir como canal de informaciones falsas y no contrastadas potencialmente nocivas para otros usuarios. Dichas informaciones pueden ofrecer una imagen distorsionada y falsa de distintos eventos, que en ocasiones ni siquiera han tenido lugar.

En este caso, varios usuarios han compartido un vídeo de una supuesta manifestación nudista en contra de la prohibición de una corrida anual de toros en Sevilla, a causa de las grandes pérdidas económicas que esta prohibición causaría, derivadas en gran parte de que nuestra ciudad depende inmensamente del turismo:

Como no podía ser de otro modo, innumerables cuentas de Twitter han compartido este metraje, mayormente con el fin de expresarse en contra de la naturaleza inherentemente misógina de este evento, que expondría el cuerpo de las mujeres como un mero atractivo turístico.

Aun sabiendo el contexto, no me parece digno para las mujeres una protesta así. Supongo que fue su decisión pero no deja de estar entre esa línea de lo extraño y pena ajena 😑😑🫤

Por otra parte, el propio enfoque que este usuario le dio a la supuesta manifestación también despertó la indignación de otros usuarios:

No critiquen. El desnudo aquí es una forma de protestar y como tal merece respeto. No es complacencia. Si no conocemos el contexto, es mejor callar. Lo que no me gusta del tuit es el enfoque de "decidieron soltar a sus mujeres". ¿Quiénes decidieron?. Como si fueran "sus" animales