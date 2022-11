"En caso de duda, periodismo"

HOY cumple años y ayer le apagaron las velas de su tarta aceptándolo como nuevo miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Ignacio Camacho López de Sagredo (Marchena, 21 de noviembre de 1957), paisano de Paco Casero, se definió como "jornalero de la palabra". Pequeño de los siete hijos de Luis Camacho, natural de Morón, y de Georgina López de Sagredo, de Sevilla capital, el benjamín de esa saga de la que falta Luis, el primogénito (que completan Georgina, Lupe, María Dolores, Pepe y Juan) asombró a los doctores de este templo laico con un discurso modélico titulado El ensayo urgente. El artículo periodístico en el siglo XXI.

Le respondió Ignacio Medina Fernández de Córdoba, duque de Segorbe, que fue quien lo postuló para estos honores "tras un encuentro casual en el tren", como reconoció el académico y aristócrata. Lazo y el duque lo llevaron a su nuevo sillón. Donde está Rogelio Reyes, su profesor en el instituto Fernando de Herrera, inductor de la inmersión de Camacho en las posibilidades del lenguaje para hacer el mundo mejor y más bello.

Un periodista en la Academia. La urgencia, que aparece en el enunciado de su disertación, donde el tiempo se detuvo o se gestiona con pulcritud y parsimonia. Más que un cómo se hizo, en analogía cinematográfica, Camacho se explayó en un cómo no hacerlo. Cómo huir de la cultura de la cancelación, de ese llamado "periodismo ciudadano" que es como equiparar al curanderismo con la medicina. Huir de la civilización del espectáculo, con palabras de Vargas Llosa, desertando del espectáculo de la civilización.

Nunca es tarde y Camacho empezó como periodista en un vespertino, el Nueva Andalucía, el hermano pequeño de El Correo de Andalucía. Añadió a su currículum Diario 16 Andalucía, El Mundo y desde hace 22 años Abc de Sevilla, que llegó a dirigir. Medio Calonge acudió a su toma de posesión: Rosell, Chacón, Porras, Peris, Caraballo, Gómez Marín, la académica Eva Díaz Pérez o el maestro Burgos, representado por Isabel Herce, su esposa. Allí nació esta raya en el agua de un periodista convencido de que su misión no es la de "quitar o poner gobiernos o precipitar acontecimientos históricos".

Dio fe de lo que dijo ante un notario, Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Academia de Buenas Letras, escoltado por el alcalde, Antonio Muñoz, y la consejera de Educación, Patricia del Pozo. Camacho recordó a los académicos fallecidos durante el proceso de su postulación: Vicente Lleó, Manuel Clavero, Aquilino Duque, José Luis Comellas, Rafael Valencia e Ismael Yebra.

"En caso de duda, periodismo", dice como primer mandamiento del oficio. Y con palabras de Saramago, "escribo para desasosegar". El artículo periodístico vive en un tiempo anfibio de "coexistencia y mestizaje" entre lo analógico y lo digital. Esto último ha cambiado "la forma de pensar, de escribir y de leer". Lo suscribe su proponente, el duque de Segorbe, que atribuye a las redes y su uso espurio convertir el entorno "en un corral de vecinos" y no precisamente de los que estudiaba Morales Padrón.

Recordó a los grandes cronistas, desde Azorín y Galdós, a Umbral y su legión de epígonos; hizo una defensa apasionada y apasionante del oficio de periodista, que no ha venido "a cambiar la realidad, sino a contarla y descifrarla". Su intervención fue una biblioteca de autores. El primero, Inonesco, que dijo del académico que es "un señor que al morir se convierte en un sillón". Camacho ocupa el del naturalista José Manuel Rubio Recio. Estuvieron casi todos sus hermanos, la madre de sus hijos con Ignacio Camacho jr., periodista del As. Carmen Camacho, su hija, está en Fukuoka (Japón). Entre otros, asistieron el maestro Curro Romero, el arquitecto Antonio Cruz, el ex alcalde Alejandro Rojas-Marcos y el candidato a serlo José Luis Sanz.