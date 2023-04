El Ayuntamiento de Sevilla aclara que necesita tres semanas para retirar la cera de las calles

La delegada de Limpieza Pública y Educación, Marisa Gómez, ha explicado este martes, en réplica al PP, que desde el final de la Semana Santa los trabajos de Lipasam se prolongan en torno a tres semanas para atender al conjunto de los itinerarios por los que han discurrido las cofradías, utilizando maquinaria específicamente diseñada para la ciudad de Sevilla.

Gómez recalca que la prioridad en la retirada de cera tras la Semana Santa son aquellas calles y avenidas con mayor intensidad de tráfico y las zonas peatonales, donde cabe una mayor posibilidad de caídas por los resbalones, y que este año el servicio se ha duplicado para así acelerar las labores, ante unas elevadas temperaturas que provocan que la cera se derrita en horas centrales del día con el riesgo añadido de caídas. “Por tanto, no se trata de barredoras o baldeadoras, tal y como dice José Luis Sanz, sino una maquinaria especializada para retirar la cera incrustada en los pavimentos, una prueba más de sus demagógicas afirmaciones”, ha abundado la delegada.

Detalles del procedimiento de retirada de cera

La retirada de cera en las calles de la ciudad se está llevando a cabo desde el Sábado de Pasión por la noche. Durante toda la Semana Santa, los trabajos se realizaron en turno de noche para no interferir en el recorrido de las distintas hermandades. Una vez finalizada la Semana Santa, las actuaciones para la retirada de cera se están llevando a cabo en turnos de mañana, tarde y noche con el objetivo de finalizar lo antes posible.

El dispositivo para eliminar la cera de la vía pública, tanto de las calles que conforman la Carrera Oficial como en el Casco Antiguo, así como en el área de influencia de los recorridos de las distintas hermandades, está formado por seis equipos con 23 personas (ha aumentado con un equipo más desde el 17 de abril), quita ceras y vehículos de limpieza. Es un dispositivo que duplica el servicio empleado en los últimos años para estos mismos trabajos. “Por tanto, es mentira, como dice el PP, que esta mañana tan sólo hubiera un equipo trabajando”, ha incidido.

El tratamiento actual de limpieza de cera es muy dificultoso y consiste en la aplicación de agua a muy alta presión, hasta 400 bares, es decir, en 1 cm2 se aplican hasta 350 o 400 kilos de presión. Para ello se utiliza un camión impulsor con bomba y depósito incorporado, conectado a un carro con toberas giratorias que proyectan el agua a presión sobre el pavimento, logrando el desincrustado de la cera. Este año, como novedad, se han incorporado a este dispositivo tres máquinas más utilizadas normalmente para la recuperación de pavimentos. Se trata del mayor dispositivo quita cera utilizado hasta la fecha en una ciudad que, a la vez, es capaz de recuperar aquellas zonas de la vía pública dónde se aplica.

“Sevilla es una ciudad con más de 70 hermandades y 85.000 nazarenos procesionando por sus calles. Estas hermandades recorren alrededor de 350 kilómetros de vías públicas en sus estaciones de penitencia. Estos datos demuestran la complejidad de la retirada de cera una vez que finaliza la Semana Santa”, ha remarcado Marisa Gómez.

La delegada ha reiterado que, a día de hoy, se han retirado ya la cera de 75.958 metros cuadrados de calles y plazas, cifra equivalente a casi nueve campos de fútbol. “En las comunicaciones de Lipasam durante la Semana Santa, la pasada semana y esta misma semana hemos ido detallando la relación de calles donde se ha estado trabajando y con total transparencia. Nada que ver con los números inventados por el PP para seguir desprestigiando el servicio público de Lipasam y a sus trabajadores”, según Marisa Gómez.

La delegada acusa de “demagogia” al candidato del PP José Luis Sanz por comparar la retirada de la cera de este año con los trabajos de la Semana Santa de 2012, cuando la mitad de las hermandades que procesionan en la Semana Santa de Sevilla no realizaron sus estaciones de penitencia por la lluvia. “Por tanto, ni pizca de rigurosidad en unas declaraciones del candidato que, además de mentir en cuanto a los porcentajes de eliminación de la cera y la maquinaria empleada, desacredita el trabajo de los operarios cuando asegura que sólo trabaja un equipo de los seis existentes. Si al recordar 2012 pretendía buscar semejanzas con la época fallida de Juan Ignacio Zoido y parecerse a este ante su falta absoluta de personalidad e identidad propias, le ha errado el tiro”, ha lamentado Gómez.

Las acusaciones de José Luis Sanz

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este martes que con el PP en el gobierno local la mayor parte de la cera se retiró en 10 días. “En el año 2012 se retiró el 95% de la cera del suelo en 10 días con un Plan Especial de limpieza y recogida de residuos y con un importante dispositivo para la retirada de la cera. Es decir, con el PP Lipasam funcionaba y se trabajaba con planificación y rigor, algo que el gobierno municipal del PSOE no hace porque no sabe gestionar”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado hoy que “que en el 95% de las calles la cera está sin retirar por la incompetencia de un alcalde que ni planifica ni invierte ni cumple y anuncia que en 2024 se quitará en 10 días”.

Así, Sanz ha explicado, tras realizar un recorrido por la mayoría de las calles por las que han discurrido nuestras cofradías, hasta un total de 40 vías, y en todas hay cera. Concretamente las calles: Asunción, Puente San Telmo, Jardines del Cristina, Puerta de Jerez, San Gregorio, Plaza contratación, Plaza del triunfo, Calle Santo Tomás, Avenida Constitución, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Toneleros, Real de la Carretería, Adriano, García de Vinuesa, Castelar, Gamazo, Molviedro, Zaragoza, Santas Patronas, Reyes Católicos, San Pablo, Magdalena, Méndez Núñez, Rioja, Tetuán, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Pza del Salvador, Francos, Placentines, Cuesta Rosario, Álvarez Quintero, Chapineros y Granada, entre otras zonas. De todas estas calles, en la mañana de hoy solo se estaba trabajando en una, en la calle Sierpes. Todas suponen un auténtico peligro por riesgo de caída y de accidentes de moto, pero hay calles como Postigo, Arfe o la Cuesta de Rosario que están en muy mal estado y completamente llenas de cera.

Del mismo modo, ha añadido que “el próximo sábado empieza la Feria y la calle Asunción, su arteria principal peatonal de entrada, aún está llena de cera”. Ha señalado que “exigimos al alcalde socialista Muñoz que duplique los equipos y trabajos para que la cera esté retirada de las calles cuanto antes”.

Por otro lado, Sanz, ha recordado que “en el año 2012 se retiró el 95% de la cera del suelo en 10 días con un Plan Especial de limpieza y recogida de residuos y con un importante dispositivo para la retirada de la cera. Es decir, con el PP Lipasam funcionaba y se trabajaba con planificación y rigor, algo que el gobierno municipal del PSOE no hace porque no sabe gestionar”.

“Me preocupa muchísimo la situación de la limpieza en la ciudad, es el síntoma más evidente de esa dejadez y abandono por parte del alcalde socialista Muñoz”, ha añadido José Luis Sanz. Ha destacado que “es incomprensible que nueve días después del Domingo de Resurrección haya cera en todas las calles, esto demuestra que el gobierno municipal del PSOE no ha planificado ni ha destinado los recursos suficientes ni tiene máquinas para ello”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que “el alcalde ha anunciado en reiteradas ocasiones más personal y nueva maquinaria que no sabemos cuándo llegarán. La realidad es que nuestras calles están sucias y llenas de cera porque en estos ocho años no se han realizado inversiones en maquinaria, por lo que ahora no hay máquinas, ni se ha gestionado la empresa con eficacia. El único culpable es el alcalde y su gerente, ya que los trabajadores están haciendo un esfuerzo titánico”.

José Luis Sanz ha indicado que “es la dejadez y desidia más absoluta, y una incompetencia manifiesta del gerente de Lipasam que puso Espadas primero y que ha mantenido el alcalde Muñoz y, por supuesto, el abandono del alcalde a la ciudad de Sevilla”.

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que “voy a ser el alcalde de la limpieza, quitaré la cera de las calles, duplicando los equipos y maquinaria, sacaré máquinas a la calle como baldeadoras y barredoras, pondré la empresa a funcionar como funcionó en época del PP y contaré con los magníficos profesionales que hay en Lipasam, una gran plantilla que está mal organizada, dirigida y planificada”.

Sanz ha concluido que “está muy bien que el gobierno municipal del PSOE dijera el 10 de abril que habían retirado 60.000 metros cuadrados de cera, pero ya han pasado 9 días y la cera hay que terminar de retirarla de las calles, para ello hay que duplicar los trabajos y gestionar, algo que el PSOE no sabe hacer”