Los colegios de Sevilla seguirán con clases de árabe tras oponerse el PP a la propuesta de Vox

Los ochos colegios de Sevilla capital que en la actualidad imparten clases de legua árabe y cultura marroquí continuarán con este programa. Podrán seguir impartiendo estas enseñanzas -especialmente dirigidas para los alumnos procedentes de dicho país- después de que el PP no haya apoyado en el Pleno de este jueves la propuesta de Vox para acabar con dichas actividades didácticas, al considerar que son contrarias a "la integración cultural de los extranjeros en España".

El debate y votación de este punto ha sido uno de los momentos más tensos que se han vivido en la sesión. Se ha llegado a la descalificación entre Podemos-IU y PSOE con la formación que preside Santiago Abascal, valedora de la propuesta, que no ha salido adelante tras la negativa de los populares a apoyarla.

El "no" por parte del gobierno local apenas se ha escuchado. Ha habido que forzar el oído. Una falta de contudencia para no molestar demasiado con su voto contrario a quienes se han convertido en sus aliados desde septiembre.

Detener la "islamización"

Tal propuesta se llevó a la pasada comisión de control y fiscalización. El objetivo lo ha dejado claro de nuevo la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez. Se persigue la verdadera "integración cultural" de los alumnos extranjeros. Y ello pasa, según el partido de derecha, por sacar del aula todo lo relacionado con la cultura árabe, desde su lengua hasta el conocimento de sus costumbres. El segundo objetivo, que no se ha expresado de forma explícita en el Pleno de este jueves, es "detener la islamización que practican las administraciones públicas".

Ambos fines se han encontrado con la negativa de PSOE, Podemos-IU y PP. El "no" de los populares ha impedido que los esfuerzos de Vox en este aspecto educativo prosperen. Luego ha venido una explicación de voto muy crispada. El portavoz de la coalición de izquierdas, Ismael Sánchez, se ha congratulado del "cordón sanitario a la extrema derecha", tomando de referencia una expresión usada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones generales de 2023, que le permitieron seguir al frente del país. "No al racismo, no al odio", ha referido Sánchez al final de su intervención.

Más contudente se ha mostrado la portavoz adjunta de los socialistas, Sonia Gaya, con gran experiencia en el terreno educativo. Sin andarse con rodeos, ha calificado a Vox de ser "un partido islamófobo y xenófobo". "Destrozan la convivencia", ha lamentado la número 2 del grupo municipal del PSOE, quien también ha culpado a la concejal de Educación, Blanca Gastalver, de mantener un "silencio cómplice" y de "dirigir" la oficina "antiaborto" propuesta por el partido de Abascal.

"Promover mezquitas y derribar cruces"

Ante estas declaraciones, Peláez ha respondido recordando a los socialistas los recientes escándalos de corrupción, especialmente el del caso Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. "Su partido es corrupto y criminal", ha aseverado. También ha culpado a Podemos-IU de que sus integrantes se empecinan en "promover mezquitas mientras se empecina en derribar cruces".

Blanca Gastalver, por su parte, ha afeado a Gaya que los socialistas se opusieran al plan para invertir diez millones de euros en los colegios.

Debe recordarse que las clases de lengua árabe y cultura marroquí forman parte de un proyecto estatal que lleva desarrollándose 15 años para alumnos que lo solicitan. Se imparte en horario extraescolar.