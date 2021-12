Condenan al SAS por la muerte de una anciana en Sevilla

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, ha inadmitido el recurso de apelación presentado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), contra la sentencia del juzgado Contencioso Administrativo 4 de Sevilla que condenaba al SAS a reparar el fallecimiento de Doña C.L.C. en la cantidad de 30.000 Euros. El caso ha sido defendido por los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente en Sevilla.

"El SAS pretendía que, a la ya ridícula cantidad reparadora otorgada en una primera instancia de 30.000 euros, se quedara en 408 euros, argumentando que la paciente fallecida de 84 años, por su edad y escasas posibilidades de supervivencia, no era merecedora – sus hijas- de reparación alguna. El TSJA considera que al no exceder la cuantía de los 30.000 euros no cabía recurrir la sentencia, tal y como marca la ley", explica El Defensor del Paciente en un comunicado.

El relato de los hechos

Los hechos se remontan al 2 de enero de 2018 cuando la mujer, de 84 años, acudió a urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con un cuadro de tos y fiebre persistente. C.L.C., desde el año 2012, se estaba sometiendo a hemodiálisis, tratamiento que consiste en eliminar artificialmente las sustancias tóxicas de la sangre mediante un riñón artificial. La conexión con la máquina se hizo mediante un catéter tunelizado en la yugular. Era además una paciente pluripatológica.

"Uno de los principales problemas que tiene el catéter tunelizado es que se puede infectar. Si esto ocurre es necesario un diagnóstico rápido para evitar una sepsis que termine con la vida del paciente. Y como esto es sabido, cualquier paciente que esté dializándose que acuda con un cuadro de fiebre al hospital, se le levanta el apósito del catéter, se explora y se le hace un cultivo, e incluso se queda hospitalizado. Y si el cultivo da positivo se le pone terapia antibiótica intravenosa. Pues bien, esta actuación obligada no se realizó; de manera que se mandó a casa a la señora, quien volvió en dos ocasiones más al hospital sin que le resolvieran el problema. Y este proceder negligente es por lo que se condena al SAS", explica la asociación.

C.L.C. consiguió que la ingresaran el 7 de enero. Por fin contactaron con nefrología y le hicieron un cultivo, pero el Hospital Virgen del Rocío llegó tarde, falleciendo la señora al día siguiente, el 8 de enero, por una sepsis grave no diagnosticada a tiempo y por tanto no tratada. El catéter estaba infectado.