La construcción de nuevas masculinidades en el hogar, el curso que ofrece la US

"La verdadera corresponsabilidad pasa por que los varones se impliquen en las tareas domésticas y de cuidado, pero nadie les ha enseñado a hacerlo, pese a que estos saberes son necesarios para una persona adulta funcional. En este programa de formación, aprenderás a coser, lavar, planchar, cocinar… mientras reflexionas con otros hombres sobre los roles de género y las experiencias desde las que se construye la masculinidad".

Éste el enunciado con el que la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla (US) explica un programa que, en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ofertará para estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS) con el fin de fomarlos en "cuidados y corresponsabilidad para hombres". Se denomina Construyendo Masculinidades Corresponsables en las tareas de cuidado y del hogar.

"La escuela siempre ha ignorado los saberes y aprendizajes propios del mundo reproductivo, no considerando que sean relevantes para la formación de la ciudadanía. El currículo escolar basa la educación en aquellos aprendizajes que forman parte del mundo productivo, obviando el hecho de que las personas hemos de asumir otras tareas que quedan relegadas a la educación familiar y a la educación informal a través de modelos que atribuyen las tareas de cuidado a las mujeres", abunda el comunicado de la Unidad para la Igualdad, que define dicho objetivo como "un reto pendiente del sistema educativo, dado su valor real para el cuidado de la vida y la consecución de una sociedad más igualitaria y justa, que redundará en un mayor bienestar individual y colectivo".

"Pensamos que no existirá una verdadera conciliación y corresponsabilidad hasta tanto los varones no compartan las tareas de cuidado en igualdad de condiciones", refire la Unidad para la Igualdad de la US, que explica que el programa formativo consta de cinco cursos, de dos créditos cada uno.

El cartel que anuncia el programa formativo sobre la construcción de nuevas masculinidades. / Redacción Sevilla

Los cursos llevan los siguientes títulos: "¿Masculinidades igualitarias? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo?". En este primer módulo se analizarán los roles de género y se hará hincapié en "el buen trato". El segundo curso versará sobre "lavar y planchar, cuidarse y cuidar", en el que habrá una parte dedicada al cuidado de uno mismo, de las "criaturas" y de los familiares dependientes y otra, más práctica, enfocada al "uso de la lavadora y la plancha".

El tercer curso también lleva un título sugerente, "todo limpio y ordenado, gestión de pareja y crianza". En él se abordarán temas como "las habilidades de organización del hogar" o "la gestión del tiempo con las criaturas". En el cuarto curso -denominado "cocinar algo más que macarrones, sexo y cuidados"- se tratarán aspectos como la sexualidad y la "cocina saludable".

El quinto curso es el relativo a "el tiempo entre costuras, conflictos familiares". Los participantes recibirán formación sobre "heridas de género, gestión de conflictos familiares y competencias básicas de costura".

Estos cursos se desarrollarán en la segunda quincena de junio, la primera de julio y en septiembre. "Pocos son los varones que han aprendido de sus madres -no digamos ya de sus padres- los conocimientos necesarios para ser una persona adulta funcional en el autocuidado y en el cuidado de las demás personas", explica la Unidad para la Igualdad de la US. En su impartición colabora el Centro de Formación Permanente (CFP) de la Universidad de Sevilla.