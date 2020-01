La constructora Área reclama más de 100.000 euros al Hotel Macià Sevilla Kubb

"Hotel abierto, pero no pagado". Esa era la principal consigna que gritaban los trabajadores de la constructora sevillana Área en la puerta del Hotel Macià Sevilla Kubb, que fue remodelado por ellos desde agosto de 2018 a julio de 2019. Reclaman 130.000 euros al grupo hotelero Maciá, pues según la constructora han liquidado unilateralmente el pago de una obra que debería ascender a 291.000 euros en total.

Esta diferencia ha llevado a los trabajadores de Área y a los de algunas empresas subcontratadas a concentrarse en la puerta de este hotel, ubicado en la Plaza Carmen Benítez. Área, que ha enviado dos burofax sin respuesta al Grupo Macià, afirma en ellos que "resulta sorprendente que hayan puesto en funcionamiento el hotel sin estar firmada siquiera la recepción de las obras". Un hecho que califican de "irregularidad muy grave".

No obstante, Área propone una solución amistosa, aunque asegura en un burofax que no puede admitir "de ninguna de las maneras la liquidación presentada por la Propiedad a sabiendas de que no se ajusta a la realidad". Área ha realizado en el establecimiento, Gran Hotel Lar hasta el verano de 2018, trabajos de albañilería, instalaciones, revestimientos, acabados y carpintería.

El hotel no responde a la protesta

La constructora Área asegura que nadie del Hotel Macià Sevilla Kubb o del Grupo Macià, con sede en Granada, ha respondido a las llamadas telefónicas, correos electrónicos o burofaxes. Esta falta de comunicación ha hecho que no se produzcan negociaciones entre ambas partes para solucionar el conflicto económico y que la constructora esté aumentando progresivamente la importancia de sus actuaciones, las cuales terminarán en los juzgados de no haber acuerdo en los próximos meses.

Este periódico ha contactado con la Dirección del remozado hotel para reflejar su versión, pero han decidido no hacer declaraciones al respecto sobre un asunto "en manos de los abogados".