Los contagios de Covid en Sevilla llevan una semana sin superar la barrera del millar

La quinta ola del Covid en la provincia de Sevilla se estanca. O al menos, eso es lo que se deduce tras observar los datos facilitados por el balance diario de la Consejería de Salud y Familias, que refleja que en las últimas 24 horas se han registrado 927 positivos, cuando el viernes anterior se contabilizaban más de mil. Por lo tanto, hace más de una semana que los contagios no superan esa barrera, lo que lleva a pensar a muchos expertos que esta nueva ola ha tocado techo y que ya va en retroceso.

No obstante, aún es demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo y la experiencia de olas anteriores lleva a extremar la prudencia y a no confiar demasiado en las cifras que se registran en un corto periodo de tiempo. Por ahora, lo único cierto es que en una semana los datos de contagios se mantienen estables, sin grandes oscilaciones. Así, después de que el viernes 6 se alcanzara la marca más alta en lo que va de mes en cuanto a número de positivos, con 1.154 sevillanos que habían dado positivo, no se ha vuelto a registrar una cantidad similar. Todas se han mantenido por debajo.

El día con el volumen de nuevos positivos más bajo fue el miércoles, con 668. El pasado jueves hubo un claro repunte hasta llegar a los 926, una cifra que se mantiene prácticamente inalterable este viernes, con 927. Todo parece indicar que la quinta ola, marcada por la variante delta, se ha estabilizado en la provincia, aunque, como se apuntó antes, aún es pronto para afirmar con rotundidad tal extremo.

Otro condicionante importante a analizar es el de los hospitalizados. Actualmente hay 270 personas ingresadas por Covid, tras otras 17 personas que han tenido que ocupar una cama en los centros sanitarios de la provincia por complicaciones de la enfermedad. La cifra total, no obstante, supone una clara disminución respecto a la del jueves, cuando había 11 hospitalizados más (281 en total). Ello se debe al importante número de pacientes que se han recuperado del coronavirus: 568 en las últimas 24 horas.

En cuanto a las personas que permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), son 48, sin que en el último balance se hubiera registrado otro ingreso en este área hospitalaria. Por contra, sí hay que lamentar una nueva víctima por Covid en la provincia, lo que eleva la lista de fallecidos desde que estalló la pandemia (en marzo de 2020) a los 2.089. El cómputo total de contagios desde aquella fecha es de 162.465; el de hospitalizados, 11.844; el de los que han pasado por la UCI, 1.154, y el de los que han superado la enfermedad, 140.784.

La vacunación

Respecto a la campaña de vacunación, las dosis administradas en la provincia de Sevilla llegan ya a las 2.526.747. El número de personas con un inyección puesta es de 1.425.801 y el de las que ya tienen la pauta completa alcanza las 1.217.929. En este punto conviene tener en cuenta la advertencia realizada por algunos expertos, que indican que, debido a la gran capacidad de contagio que presenta la variedad delta del Covid, la inmunidad de rebaño no se logrará hasta que el 85% de la población esté vacunada por completa, lo que incrementa en 15 puntos el límite establecido por ahora, que estaba en el 70%.

Esta semana ha comenzado la vacunación de los menores a partir de 12 años, que son los que desde el 15 de septiembre entrarán en los institutos. Esta fase reduce los temores sobre la vuelta a clase en las enseñanzas medias, donde se mantendrán las mismas medidas de seguridad que el curso pasado, aunque, eso sí, con la mayor parte de la comunidad escolar ya inoculada frente al virus, lo que reduce drásticamente el riesgo de contagios.