Coronavirus Sevilla. Las guarderías sevillanas alertan de que 480 centros cerrarán si la Junta no aumenta las ayudas

El sector de las guarderías no está conforme con las ayudas contempladas por la Junta de Andalucía ante el cierre de estos centros por el estado de alarma decretado a raíz de la pandemia de coronavirus. La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas ha cargado duramente contra la decisión de la Consejería de Educación y Deporte de que "sólo" sean 180 euros los que se destinen por cada plaza de alumno. También ha arremetido con la Facua al considerarlas "empresas de servicios" y no centros educativos.

Aunque con un tono más conciliador, la patronal CECE Andalucía ha planteado que, en el caso de que dicha partida -de 15,5 millones de euros- no aumente, haya cierta "flexibilización" sobre el mantenimiento de las plantillas.

Unas ayudas que no podrán evitar el cierre. Así lo ha expresado la referida asociación en una nota de prensa, en la que alerta de que en la provincia de Sevilla, si finalmente la Junta no rectifica, tendrán que poner fin a su actividad 480 escuelas de primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años), lo que pone en juego el empleo de 3.600 personas, la mayoría de ellas, mujeres.

Una ayuda "insuficiente"

La asociación hace esta advertencia al considerar "insuficientes" los 180 euros contemplados por Educación para cada plaza de alumnos, cuando -según la estimación de la referida organización- el coste socioeducativo es de 209,16 euros. Para el colectivo, si este aporte no se hace efectivo, será imposible hacer frente a los distintos gastos que tienen los empresarios del sector y, sobre todo, mantener las plantillas, requisito indispensable para recibir dichas ayudas.

Escuelas Infantiles Unidas también ha cargado contra la asociación de consumidores Facua, que calificó a las guarderías como "empresas de servicios" y no como centros educativos y sociales. Aunque el colectivo ya aclaró la semana pasada que no cobrarán las cuotas de los meses en que no se preste la atención socioeducativa, considera contradictoria la actitud de Facua, al alentar a las familias a no abonar dichas mensualidades y, por contra, defender el pago a los colegios concertados, "cuando la educación en esos centros es gratuita y su profesorado tiene pago delegado y, por lo tanto, está cobrando".

Poder acogerse a los ERTE

Por su parte, la patronal CECE Andalucía ha agradecido al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, el esfuerzo realizado en este sector, aunque reconoce que, "ante las cuantías que se manejan, muchos centros no podrán mantener las plantillas". Por tal motivo, pide que se "flexibilicen" las condiciones para lograr tal fin.

En este sentido, CECE propone que afecte sólo a los educadores y el resto de personal pueda acogerse a los ERTEs , ya que dicha subvención únicamente cubre el servicio socio- educativo. La otra opción que la patronal plantea es ampliar las cantidades a los demás servicios o incrementar su cuantía.