Tenía ganas de entrevistar a este joven de 23 años que tantos amigos me recomiendan, bien por sus vídeos en las redes sociales o trabajos periodísticos.

A su temprana edad ya ha compartido escenario con grandes artistas del panorama humorístico nacional y cuenta con tres premios consecutivos (algo que no había ocurrido nunca antes en la RTVA) otorgados por Canal Sur Televisión (Expo92, El Sueño de Sevilla; Oducia, La otra Atlántida; y Pequeños Gigantes).

No sé si será un prodigio o simplemente un artista en pleno progreso, pero lo que sí puedo asegurar es que pasar un rato con Calero charlando es una recarga de energía… ¡Y de la positiva!

Es de Cantillana (Sevilla), muy aficionado al fútbol y está Licenciado en Periodismo. Su profesión cabalga entre ser periodista y humorista. Escucha cualquier género musical diariamente. Pero su mayor pasión es su trabajo. “Soy un enamorado del humor y de todo lo creativo. Puedo llevarme horas y horas escribiendo que nunca me canso”.

Las madrugadas suelen ser su mejor ecosistema para la escritura. “Quizás soy un poco agonía o pesado, pero me encanta estar escribiendo cosas en mi ordenador y preparando distintos proyectos”. Pero pocas cosas en la vida le hacen más feliz que el humor. Cuenta con más de 25.000 seguidores en las Redes Sociales, siendo su principal foco de audiencia su canal de Youtube donde publica multitud de vídeos de humor. (Instagram: @JLcalero; Twitter: @Jlcalero8).

Su mayor felicidad está encima de los escenarios haciendo reír a los demás. “Creo que no hay cosa más bonita en el mundo que la risa”. Actualmente, colabora en el Programa del Yuyu de Canal Sur Radio y, como no podía ser de otra forma, también está escribiendo y preparando otros proyectos de distinta índole.

La cuestión es no parar, seguir creando distintos formatos totalmente polifacéticos y, como bien asegura: “¡Seguir soñando y disfrutando!

- ¿El humor es algo que hay que tomárselo muy en serio?

- Yo creo que sí. Es más, creo que hay personas que no acaban de entender muy bien lo que es el humor. Hay gente que se piensa que el humor es contar tres chistes en una barra libre o ser el típico graciosillo de turno, pero el humor es mucho más que eso. El humor es un trabajo.

"Deberíamos darle el mismo mérito al humor que a cualquier otra profesión"

Hay miles de personas que trabajamos en la radio, tv o teatros escribiendo y haciendo humor. Por eso, creo que deberíamos darle el mismo mérito al humor que a cualquier otra profesión. Además, gracias al humor podemos decir muchas cosas y grandes verdades que quizás, si no fuera por la comedia, no podríamos decir.

Creo que con la que está cayendo en este país… Todos necesitamos un poquito de humor y olvidarnos de todo un ratito. El humor es el mejor medicamento que podemos tener y, además, ¡no se necesita receta!

- Me cuentan que pese a su juventud sigue teniendo los pies en el suelo.

- Es totalmente cierto. (Risas). Mis familiares y amigos me comentan a veces que tal vídeo ha superado el millón de visitas o que vaya pasada con quien vas a actuar el próximo mes, etc. Pero la verdad, es que no me doy cuenta de ello. Lógicamente, veo los números de los vídeos, pero estoy tan inmerso en seguir creando y en el día a día que quizás no me percato de la gran repercusión que tiene.

Yo soy así y no lo puedo evitar. Soy de las personas que, en vez de celebrar, se pone a pensar en cómo mejorar lo próximo o en qué otro proyecto me puedo embarcar.

- ¿Desde pequeño siempre quiso ser humorista?

- Pues tengo que confesar que yo iba para periodista deportivo. De hecho, con 16 años comencé a trabajar en la parcela deportiva. Eso sí, siempre era el gracioso de la pandilla, la clase y de la familia. Hasta que, en una de mis graduaciones, por ser el gracioso de la clase, me dan la oportunidad de subirme a un escenario y hacer un monólogo, algo que a mí me apasionaba pero que nunca antes había hecho.

De esta forma, debuté ante 400 personas y desde ese momento… ¡Ya no he podido parar! Aquel día el humor me entró por vena y me hice adicto a él. (Risas).

- ¿Cuándo decide dar el salto a las redes sociales?

- Aunque llevo mucho tiempo con mis redes sociales, el punto de partida es hace un año y tres meses. Fue en abril del 2019 cuando ya estaba terminando mi carrera de Periodismo y cuando decido a lanzarme de lleno a las redes.

- Ha compartido escenario con grandes artistas nacionales en el Club de la Comedia. ¿Cómo fue la experiencia?

- Pues la verdad es que aquello fue inolvidable. Por aquel entonces yo tenía 21 años y verme allí con ellos, compartiendo cartel y escenario con grandes nombres del panorama nacional y en grandes auditorios… Eso era un sueño para mí.

Además, hice grandes amigos entre bambalinas. Siempre les estaré eternamente agradecidos porque me dieron grandes consejos y desde el minuto uno me trataron como a uno más del elenco, demostrándome que aparte de ser grandes humoristas, también son grandes personas, y eso vale mucho.

"Me he criado viendo a Los Morancos y Manu Sánchez"

- ¿Calero tiene referentes en el mundo del humor?

- Pues mis referentes son Los Morancos y Manu Sánchez. Yo me he criado viendo a Los Morancos con mi abuela y todas las semanas al Manu en su programa ‘La Semana más larga’. No me perdía ni un programa y hasta que no terminaba no me acostaba.

Por otro parte, a pesar de que en mi niñez no estuvo presente en mi vida, básicamente porque no estaba aún en activo, Dani Rovira para mí es el gran mago del humor. Siento una grandísima admiración por él en todos los sentidos y, sin duda, sería la típica persona a la que me llevaría a una isla desierta.

"Para mí, Dani Rovira, es el gran mago del humor"

No tengo el placer de conocerlo en persona, pero sí he tenido la suerte de hablar con él a través de mensajes y es maravilloso. Me encantaría poder trabajar algún día con él o simplemente echar un ratito de charla en directo. Aprovecho para mandarle públicamente un abrazo enorme y mucha fuerza y apoyo para su “guerra particular”, la cual, no tengo duda que vencerá porque es muy grande.

- ¿En qué se inspira Calero para grabar sus vídeos?

- Mayoritariamente me inspiro en mi familia, que de verdad, muchas veces pienso que me van a desheredar. (Risas). En algún que otro vídeo me centro más en mis amigos, en alguna situación cotidiana, pero en serio, en mis monólogos mis familiares son los auténticos protagonistas. No se salva ni uno.

"En mis monólogos mis familiares son los auténticos protagonistas"

Les doy “el repaso” a todos y es algo que llega al público muy bien, porque al final todas las familias del mundo hacen y dicen las mismas cosas, por lo que el público se siente muy reflejado y, además, hablando de estas cosas parece que en el teatro estamos en familia y eso me encanta.

- ¿Tiene algo en común el Periodismo y el humor?

- Sí. Yo entiendo el humor como una rama más del Periodismo. Al final, el humor se basa en contar una historia a un gran público, que es lo que hace el Periodismo.

Lo único es que, nosotros, contamos esa historia de una forma peculiar y divertida, pero en el trasfondo de todo, lo que hacemos es contar historias de una forma determinada.

- ¿Cómo lleva la familia su popularidad?

- Pues mi familia, como todas las familias del mundo, lo que quieren para su hijo o hija es un trabajo estable, con un horario predeterminado y con un sueldo a final de mes, y eso, tanto el periodismo como el humor no te lo dan.

Un mes puedes actuar muchas veces y al otro menos o, un año pueden salirte 7 proyectos y al otro ninguno. Al final, el humor y el periodismo es un estilo de vida y creo que para meterte en una de las dos cosas te tienen que gustar de corazón, si no, no te metes, porque es un mundo muy sacrificado y en el que la incertidumbre es siempre la protagonista.

A pesar de ello, mi familia ya sabe cuál es mi decisión y lo respetan. Además, todos me ayudan mucho, pero, sobre todo, el que más me ayuda es mi padre. Él me da muchas ideas para vídeos, me ayuda con los monólogos, con el decorado del escenario si es que llevamos decorado, me acompaña en los viajes, sale en algún que otro vídeo… ¡Es un Padre 4x4, como los todoterrenos! (Risas).

- ¿Cuál es el vídeo que le ha dado mayor repercusión?

Pues fue uno que se titulaba “Lo que dicen de los andaluces”. Llegó a casi tres millones de reproducciones.

Al final, todo lo que sea procedente de Andalucía parece ser que gusta al público.

Lo que me entristece bastante es que no se apueste mucho por la marca Andalucía. Las grandes productoras parecen que sólo existen en Madrid o Barcelona y los presentadores televisivos tienen que hablar un perfecto madrileño o catalán.

- ... Y en lo profesional, ¿ha tenido algún problema con su acento andaluz?

- De verdad, cuando yo voy a actuar por España, la gente me entiende. No tenemos que poner una pantalla gigante para subtitular el monólogo por mi habla andaluza. La gente lo entiende y encima le gusta.

Y de verdad, en Andalucía hay muchas productoras que tienen ideas formidables, proyectos de una altísima calidad y unos profesionales muy cualificados. Dos grandes ejemplos son la serie ‘La Peste’ y el presentador Roberto Leal, pero insisto, parece que no nos dejan “crecer” por decirlo de alguna forma.

- ¿Cuál es el sueño profesional por el que se levanta cada mañana?

- Llenar algún día el majestuoso FIBES de Sevilla o, por capacidad, el Cartuja Center.

- Hace poco le escuché decir en una entrevista que del trabajo que se siente más orgulloso nada tiene que ver con el humor.

- Es cierto. ‘Pequeños Gigantes’ es una de las cosas más bonitas que he podido hacer en mi vida, principalmente por el objetivo que tenía: ayudar a los niños y niñas de una planta de oncología. Se trata de un documental benéfico que cuenta la historia de Alejandro Ortiz, un niño que desgraciadamente falleció en 2016 por causa del cáncer. Álex, antes de marcharse, dejó una carta escrita en su dormitorio, la cual, encontrarían sus padres al tiempo de él morir. En la carta, pedía a sus padres que no se rindiesen y que siguieran luchando y ayudando a todos los niños de la planta de Oncología del Hospital Virgen del Rocío.

Por este motivo, y para seguir cumpliendo el sueño de Álex, me puse a disposición de sus padres (María del Mar y Joaquín) para llevar esta historia a televisión y poder así poner mi granito de arena en esta lucha, ya que todos los beneficios de este documental fueron donados a una Asociación contra el Cáncer infantil.

Creo que las familias que se ven envueltas en esa batalla con un hijo o con una hija no tienen tiempo para nada, pero para eso estamos nosotros, los artistas y toda la sociedad en general, para arrimar nuestro hombro y ayudarles en todo lo que podamos.

No podemos mirar para otro lado, debemos ayudar a esas personas que necesitan nuestro apoyo exterior y, por muy insignificante que nos parezca, cualquier cosita para ayudar es bienvenida.

- Con otro trabajo, "Expo92, El sueño de Sevilla", ganó un primer premio de Canal Sur Televisión.

- Pues como todo en la vida, siempre se dice que la primera vez es la que más se disfruta ¿no? Pues aquella fue mi primera vez para todo. Mi primer gran proyecto televisivo, mi primer trabajo que se emitía en Canal Sur, mi primer gran premio etc.

Recuerdo que fueron tres meses de mucho trabajo y mucha ilusión, pero sin duda, lo más duro fue grabar por Sevilla a las 17:00 horas de un mes de Julio. (Risas). 25 años más tarde de la Expo92, pude comprobar “la calor” que hace en aquel recinto (Risas).

"Nunca antes había ocurrido que un mismo periodista recogiese un premio de Canal Sur durante 3 años consecutivos"

Además, ese trabajo fue el que abrió la puerta de un acontecimiento histórico, ya que los dos años siguientes volví a recibir un premio por parte de Canal Sur TV por otros proyectos televisivos, algo que nunca había ocurrido antes. Que un mismo periodista recogiese un premio de Canal Sur durante 3 años consecutivos.

- Por último, ¿qué futuros proyectos tiene en mente?

- Pues, como siempre, estoy inmerso en el desarrollo de varios proyectos de distintas tipologías. El problema es, que nunca se sabe cuál de ellos verán la luz finalmente. (Risas). Depende de muchos factores y soy de las personas que hasta que no está todo cerrado y oficializado al 110% no anuncio nada. Soy muy prudente en ese sentido.

Lo que sí puedo decir de forma oficial, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos, es que el día 3 de agosto volvemos a la parrilla de Canal Sur Radio con el Programa del Yuyu.

Además, puedo también anunciar las primeras fechas de mi gira nacional titulada “Mi Gran Noche de Humor”. Los primeros lugares en recibir el show serán Almendralejo (Badajoz), Alcobendas (Madrid) y el Teatro Avanti de Córdoba. Además, el 20 de agosto también estaré en Sevilla, en un sitio espectacular como es el ‘Muelle de las delicias’.