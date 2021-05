El Covid despierta el interés por la investigación en los futuros alumnos de la US

La pandemia del Covid que azota al mundo desde hace un año ha despertado el interés por la investigación entre los futuros alumnos de la Universidad de Sevilla (US). Así lo corrobora Carmen Gallardo, vicerrectora de Estudiantes de la institución académica y responsable del XXV Salón de Estudiantes y Ferisport, que se celebrará por primera vez en formato virtual y junto con el III Salón de Posgrado, que hasta 2019 tenían fechas distintas. El primero se desarrollará del 10 al 13 de mayo y el segundo el 14 de mayo, en la misma plataforma. La diferencia entre uno y otro radica en que la programación de actividades de grado se intensifica de lunes a jueves y el viernes se concentran las vinculadas a máster y doctorado, si bien la apuesta virtual permitirá la plena disponibilidad de información y participación los cinco días.

El eslogan ideado este año por un grupo de estudiantes que participan en diferentes programas del vicerrectorado es “Descubre tu futuro. CONNECT US”. Con este lema se ha convocado y resuelto el concurso anual para elegir el cartel que presidirá el Salón de Estudiantes, donde, además de dar a conocer las distintas titulaciones que presenta la Hispalense, también se pondrá especial énfasis en la oferta de investigación de la US.

"A raíz de la pandemia se ha detectado un creciente interés por la investigación como vía para transformar la sociedad y evitar que sea tan vulnerable a una crisis de estas dimensiones", explica Gallardo, que incide en que para esta edición han trabajado 500 personas, entre personal de administración y servicios (PAS), profesorado, investigadores y estudiantes.

El salón se compone de dos pabellones, uno para facultades y escuelas, incluidos los centros adscritos de la US; y otro de servicios esenciales que presta la US a los estudiantes. Dispone de 48 stand, 31 ubicados en el pabellón de centros y 17 en el de servicios de interés. Todos contienen información sobre especialidades, titulaciones, investigación, deportes y servicios, además de vídeos, links, actividades, descarga y líneas de chats. El rector de la US, Miguel Ángel Castro, dará la bienvenida a los participantes. Por ahora, hay 1.700 inscritos, aunque todo apunta a que se alcancen los 2.000.

La inscripción

Para esta participación, se ha contactado con los institutos, ya que hay dos formas de inscribirse en él, bien a título personal o como centro de educación, para lo que la US aconseja que se haga mediante el orientador del IES y siempre una hora de clase, para que asista el máximo número de alumnos posibles. Debe tenerse en cuenta que este salón va dirigido tanto a estudiantes de Bachillerato como de cuarto de Secundaria, pues es ahí cuando deben elegir la modalidad de enseñanza preuniversitaria que quieren cursar y, especialmente, las asignaturas optativas que vayan acordes con la titulación para la que quieren prepararse.

Con tal fin se ha diseñado una actividad específica para orientadores y profesorado a desarrollar el lunes 10 de mayo, primer día del salón, a las 9:30, con una visita guiada para ellos, donde podrán resolver dudas que faciliten la visita que realicen con sus estudiantes. También se han desarrollado campañas de comunicación en redes sociales y medios, entre los propios estudiantes de la US como potenciales usuarios del salón de posgrado, así como comunicaciones al profesorado y al PAS.Gallardo insiste en la "importancia" de que estudiantes, profesores, orientadores y padres conozcan la amplia oferta académica de la US a través del salón y conozcan las titulaciones "en aquellos matices que las hacen diferentes aunque parezcan similares". "Para ello resulta fundamental que interactúen con profesores, estudiantes y profesionales a través de los chats y participen en las gymkanas, diseñadas para el entretenimiento y aprendizaje, con las que, además, se pueden ganar muchos premios", refiere la vicerrectora. La plataforma estará disponible las 24 horas desde el 10 al 14 de mayo, mientras que las actividades mencionadas se desarrollarán, cada jornada, de 9:00 a 18:00.

El salón se encuentra disponible en http://salondeestudiantes.us.es, donde es posible realizar el registro individual, requisito necesario para acceder cuando abra sus puertas el próximo lunes 10 de mayo.