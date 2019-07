“De las derrotas electorales también se aprende”

Un nuevo curso de la UPO dio comienzo ayer en su sede de Carmona, en concreto, el dedicado a los Nuevos retos de la comunicación política; escenarios, campañas y herramientas, que se impartirá hasta el próximo viernes.

A colación del mismo se refirió José Manuel Trujillo, experto en política, quien comentó en relación a la fusión de medios y política “que todo político quiere tener la mejor imagen posible, pero son dos labores distintas; el partido debe intentar que su mensaje se traslade correctamente y el periodista que aporte aquellos matices que crea oportunos”.

Afirmó que la sociedad vuelve a acudir a las urnas pero aún en un porcentaje bajo. “A día de hoy, tenemos mucha oferta de partidos en el espectro ideológico pero aún quedan espacios que necesiten de una oferta política o que los partidos intenten reflejar otras dimensiones como alternativas. En este sentido, opciones más concretas ayudarían a solucionar el problema de Cataluña”. Dio relevancia a las redes sociales pero dejó claro que “es importante que se aprovechen como canales de comunicación pero no son el único canal, además sus ecos no llegan igual a todo el mundo”. No está del todo de acuerdo con la frase vale todo para ganar unas elecciones porque “a veces, una derrota puede reflejar también la importancia relativa de un proyecto o de una idea”. Habló sobre la fragmentación de partidos que puede ser bueno o malo en función de “cómo se gestione a la hora de articular gobiernos”.

Finalizó reflexionando sobre una frase de Mario Cuomo, “se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa” a lo que espetó que “es muy acertada. La realidad del día a día hace que cuando se gobierna muchas cosas tengan un tono árido y distinto del usado en la carrera hacia el poder ”.