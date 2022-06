Destituyen al director de un colegio de Sevilla por celebrar un consejo escolar por la mañana

Se llama Santiago Herrera y lleva 16 años dirigiendo el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Hernán Cortés, en la barriada de Nueva Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. El próximo curso no podrá desempeñar este cargo. No ha sido una baja por voluntad propia, sino a raíz del informe emitido por la inspectora de zona. La razón de tal calificación: el haber celebrado un consejo escolar en horario de mañana.

La decisión ha sentado como un jarro de agua fría a toda la comunidad del centro educativo: equipo directivo, profesorado y padres del alumnado (AMPA) no salen de su asombro. No dan crédito. De la sorpresa han pasado a la indignación, especialmente al comprobar cómo transcurren los días sin que desde la Delegación territorial de Educación se les proporcione una explicación a esta situación que raya lo absurdo. Hasta el Ayuntamiento de la localidad aljarafeña ha emitido una carta de respaldo.

Santiago Herrera se puso al frente del Hernán Ruiz en 2006. Era un momento delicado para el centro público, debido a las circunstancias sociales que rodeaban al colegio. Durante este tiempo ha desarrollado, con la implicación de todos los profesionales que en él trabajan, un proyecto educativo que ha merecido el elogio de las familias. Un impulso que se verá truncado el próximo curso si finalmente se tiene en cuenta el informe emitido por la inspectora de zona.

Pero si sorprendente es la calificación de dicho informe, más lo es el motivo que la origina y el procedimiento llevado a cabo por esta funcionaria, que cuenta con varios precedentes por casos similares, según ha podido saber este periódico. El director del Hernán Ruiz señala que todo se ha debido a "la celebración de un consejo escolar en horario de mañana". "Siempre los convocamos por la tarde, pero en dicha sesión se otorgaba un reconocimiento a una empleada del colegio que, por motivos médicos, sólo podía acudir por la mañana", asegura Herrera, quien puntualiza que la normativa escolar establece que este tipo de reuniones se llevarán a cabo "cuando puedan acudir el mayor número de asistentes", como fue el caso.

Al tener constancia la inspectora de dicha celebración, comunicó al director que "le iba a costar el puesto". Esta amenaza se cumplió el pasado 15 de junio, cuando a través del sistema de información Séneca llegó la valoración negativa, y ello pese a que -según el director- "no se ha elaborado el informe preceptivo ni se ha consultado con ningún miembro del consejo escolar para valorar mi cometido, como establece el procedimiento". "Todavía estoy esperando que me diga qué he hecho mal", abunda Herrera.

Tal es la "indignación" por la decisión de la inspectora, que el consejo escolar del Hernán Ruiz ha emitido un comunicado en el que incide en que "no conocemos los argumentos y posibles evidencias que han podido llevar a la inspectora de referencia a tomar dicha decisión, pero de lo que sí estamos seguros y podemos dar fe es que a los representantes de esta comunidad educativa no se ha dirigido para recabar la información necesaria para emitir el juicio adoptado". "Por todo ello, solicitamos a la delegada de Educación que rectifique dicha injusticia", subraya el comunicado.

De igual modo, el consejo escolar califica de "injusto" y "deformado" el resultado de la evaluación realizada a Santiago Herrera, que "en absoluto refleja la realidad del trabajo y la profesionalidad del director y del equipo directivo de este centro". "A lo largo de estos años de gestión, familias, profesionales, alumnado y administraciones públicas que han pasado por el centro pueden dar fe del extraordinario trabajo, en su globalidad, llevado a cabo por esta dirección", añade el escrito.

El apoyo de los padres

La destitución del director ha provocado que este jueves la AMPA del centro convoque una manifestación, a las 9:00, a las puertas del colegio. Los últimos días, como medida de protesta, la mayoría de los niños han entrado media hora tarde a clase. La presidente de la asociación, María José López, además de apoyar a Santiago Herrera, exige en nombre de las familias que desde la Administración educativa se les facilite "una explicación" de los motivos que han llevado al cese del director, una decisión contraria al "apoyo unánime" del consejo escolar.

"Está en juego la educación de los menores. Muchas familias han escolarizado en este colegio a sus hijos de tres años para el próximo curso porque están de acuerdo con el proyecto escolar que en él se desarrolla. Si ahora entra otro equipo directivo, ¿qué hacemos?", se pregunta López, quien detalla que al CEIP Hernán Cortés acuden 400 alumnos.

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta respalda la labor del director del colegio y hace responsable de su destitución a la Junta de Andalucía, "única Administración competente en este asunto". Pide que dicha situación se solucione "cuanto antes".