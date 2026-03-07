Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
El Ayuntamiento ha completado la retirada urgente de 80 árboles caídos por las borrascas en febrero
El cementerio de San Fernando volvió este viernes a abrir sus puertas al público después de permanecer más de un mes clausurado a causa de los graves daños provocados por el temporal de borrascas. El Ayuntamiento de Sevilla ha completado las actuaciones más urgentes, centradas en la retirada de ejemplares árboles afectados y en la eliminación de situaciones que implicaban riesgo inmediato para la seguridad de los visitantes.
