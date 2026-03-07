Conflicto en Oriente Medio
En directo la última hora de la guerra
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz

Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles

El Ayuntamiento ha completado la retirada urgente de 80 árboles caídos por las borrascas en febrero

El cementerio de San Fernando volvió este viernes a abrir sus puertas al público después de permanecer más de un mes clausurado a causa de los graves daños provocados por el temporal de borrascas. El Ayuntamiento de Sevilla ha completado las actuaciones más urgentes, centradas en la retirada de ejemplares árboles afectados y en la eliminación de situaciones que implicaban riesgo inmediato para la seguridad de los visitantes.

Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
1/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
2/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
3/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
4/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
5/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
6/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
7/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
8/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
9/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
10/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
11/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
12/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
13/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
14/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
15/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
16/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
17/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz
Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles
18/18 Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles / Juan Carlos M Sainz

También te puede interesar

Lo último

stats