Destrozos provocados en las lápidas del cementerio por la caída de árboles

El cementerio de San Fernando volvió este viernes a abrir sus puertas al público después de permanecer más de un mes clausurado a causa de los graves daños provocados por el temporal de borrascas. El Ayuntamiento de Sevilla ha completado las actuaciones más urgentes, centradas en la retirada de ejemplares árboles afectados y en la eliminación de situaciones que implicaban riesgo inmediato para la seguridad de los visitantes.