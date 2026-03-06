Ecommerce Tour Sevilla reunirá a más de 20 expertos de comercio electrónico

Sevilla acogerá el próximo 26 de marzo de 2026 una nueva edición del Ecommerce Tour, uno de los encuentros de referencia del sector del comercio electrónico en España. El evento, que celebra su novena edición y está organizado por Ecommerce News en el Casino Admiral Sevilla, congregará a profesionales, marcas y especialistas del ecosistema digital nacional en una jornada centrada en la innovación y las oportunidades de crecimiento.

Más de una veintena de expertos compartirán su visión y estrategias junto a marcas como Niza, Masaltos.com, Milfshake, FarmasDirect, Spagnolo y Farmacia Barata. En esta edición, el comercio agéntico tendrá un papel destacado como una de las tendencias que están transformando el sector del ecommerce y el marketing digital.

Inteligencia artificial y marketplaces como motores del cambio

El programa incluye una mesa redonda titulada "Marketplaces, IA y nuevas plataformas: las reglas del nuevo ecommerce", que analizará cómo las marcas integran estas herramientas en su estrategia para aumentar las ventas, mejorar la comunicación y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Los participantes expondrán casos prácticos sobre la aplicación de inteligencia artificial para personalizar la experiencia de cliente, automatizar procesos, optimizar campañas, generar contenidos y anticipar la demanda.

El objetivo es mostrar cómo aprovechar los marketplaces y las nuevas plataformas para incrementar la conversión y la rentabilidad del negocio digital en un sector en plena transformación.

Debates sobre marcas disruptivas y evolución del sector

El programa contempla otras mesas temáticas de interés estratégico. Una de ellas, "Marcas jóvenes que han logrado tambalear lo establecido", examinará cómo nuevos actores están desafiando a los grandes operadores tradicionales. También se incluye "Back to 2016: así ha evolucionado el Ecommerce", una retrospectiva para comprender los cambios del sector en la última década.

Otra sesión abordará si es rentable vender en Amazon en el contexto actual, mientras que "Mercados emergentes: dónde están las próximas oportunidades de crecimiento" se centrará en nuevas geografías, verticales y modelos de negocio con alto potencial.

Apoyo institucional e inscripción gratuita

Con esta edición, Sevilla refuerza su posición como uno de los principales hubs digitales del sur de España. El Ecommerce Tour Sevilla cuenta con el patrocinio de CTT Express, CSengine, Ecommalia y Bluco, además de la colaboración de Diario de Sevilla, BRAND MEDIA, Foro Marketing Sevilla y Vinopremier.

Los interesados pueden consultar el programa completo en la web oficial del evento y realizar la inscripción gratuita a través del portal de tickets de Ecommerce News. El encuentro se presenta como una cita imprescindible para profesionales del sector que buscan actualizarse sobre las tendencias que definen el futuro del comercio electrónico.

