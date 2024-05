Estudiantes de la UPO ocupan el Rectorado en protesta por la guerra en Gaza

Una veintena de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han ocupado este martes el Rectorado de la institución académica para exigir mayor contundencia en la ruptura de relaciones con universidades israelíes. El encierro, de carácter pacífico, tiene lugar una semana después de la acampada que protagonizan universitarios en el campus de Olavide contra la guerra de Gaza.

La ocupación del edificio rectoral ha tenido lugar sobre las 11:00 de este martes, según han precisado fuentes de la UPO. Quienes participan del encierro se han sentado frente al despacho del rector, Francisco Oliva.

Tal medida se toma después de que la universidad no haya incluido dos de las condiciones que el colectivo UPO x Palestina, impulsor de estas protestas, exige en el comunicado que la institución ha publicado este martes, mediante el que se da a conocer la ruptura de relaciones con universidades israelíes.

‼️🔴⚠️LAS ESTUDIANTES DE LA UPO OCUPAMOS RECTORADO Y NOS SENTAMOS ENFRENTE DEL DESPACHO DEL RECTOR.NO NOS MARCHAREMOS HASTA QUE SE CUMPLAN NUESTRAS EXIGENCIAS EN LAS NEGOCIACIONES DEL COMUNICADO.. pic.twitter.com/LaomI9mAjr — Estudiantes UPO X Palestina 🇵🇸 (@PalestinaUPO) May 21, 2024

Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Olavide, detalla a Diario de Sevilla las exigencias del grupo de estudiantes. La primera es la ruptura de convenios con el Banco Santander, condición "imposible" de cumplir, puesto que dicha relación permite que al año se destinen 360.000 euros en becas de comedor, transporte y otros servicios asistenciales para universitarios de la UPO.

La otra condición no incluida en el comunicado es poner fin a la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, que mantiene un acuerdo de colaboración con la OTAN. Según precisa López de la Cruz, se les ha explicado que Israel no participa del organismo internacional y que tal decisión no compete al equipo rectoral de la universidad.

Entrada de comida y medicinas

La entrada de estos estudiantes del Rectorado ha obligado a desalojar al personal de administración y servicios que se encontraba trabajando en esos momentos en el edificio ocupado. El encierro es "pacífico", por lo que no hay daños materiales ni personales.

La vicerrectora de Relaciones Institucionales insiste en que no se ha llamado a la Policía ni se ha tomado ninguna medida para el desalojo de los estudiantes, por lo que dicho colectivo permanece aún en estas dependencias. Incluso se ha permitido la entrada de comida y medicinas para los ocupantes.

El comunicado publicado este martes por el consejo de dirección de la UPO informa de la ruptura de relaciones académicas, de investigación y movilidad con universidades israelíes. También se abunda en el fomento de la cooperación con la educación superior palestina.