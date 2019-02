El nuevo gerente del SAS trató de "privatizar" cuatro hospitales en Castilla-La Mancha

El recién nombrado gerente del SAS, Miguel Moreno Verdugo, asumió el cargo de director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud en Castilla-La Mancha (SESCAM) en el periodo 2013 a 2015, bajo el mandato de María Dolores de Cospedal. Durante este periodo se acometieron recortes en las plantillas del servicio público de Castilla-La Mancha que el sindicato CCOO cifra en caso 4.000 puestos de trabajo; además destaca el intento de privatización de cuatro hospitales públicos en esta etapa.

"Fue la etapa más negra de la sanidad pública. Como director general de Recursos Humanos eliminó casi 4.000 puestos en la sanidad pública. Los que llegaron después comprobaron que en su hoja de ruta incluía la eliminación de hasta 6.000 puestos de trabajo. Entre sus proyectos: la privatización de cuatro hospitales públicos, que no logró porque no encontró ninguna empresa privada interesada", recuerda Consuelo Cuadra, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Castilla-La Mancha". Durante su etapa, Cuadra además destaca que "impuso un nuevo modelo de integración de la atención especializada y la atención primaria, que terminó diluyendo la atención primaria". De estas medidas, "aún no se ha recuperado la sanidad pública manchega, añade la portavoz sindical.

Entre otras medidas concretas, Cuadra recuerda que CCOO ha ganado litigios en los tribunales ante el intento de privatización, en la etapa de Moreno Verdugo en el SESCAM, de servicios (mantenimiento, cocina y otros) en un hospital público de Toledo. "Sentimos preocupación cuando conocimos que le han nombrado como gerente de la sanidad pública andaluza", advierte.