El gobierno local de Sevilla acusa a Sanz de "manipular" con los huesos del cementerio

La delegada de Presidencia y Hacienda, Sonia Gaya, ha denunciado este lunes el "nuevo y burdo intento" por parte del Partido Popular de "manipular" la situación del cementerio de San Fernando al tratar de difundir otra vez imágenes de un osario general ubicado bajo una galería en una zona de trabajo del camposanto y catalogado como fosa común de Memoria Histórica como si fueran restos humanos a la vista del público.

En un comunicado, el Ayuntamiento precisó que se trata de un osario general en forma de galería bajo el suelo cuyos restos permanecen en este lugar desde hace al menos cuatro décadas y no han sido incinerados porque desconocerse su procedencia y estar catalogada la zona como posible fosa común de la Memoria Histórica. Se presupone, aunque no hay registro, que proceden de diversos osarios anteriores distribuidos por el camposanto. En estos momentos, la zona alrededor de la galería subterránea es una zona de trabajo radicada al final del cementerio y no forma parte de la visita al público.

De hecho, hay maquinaria de trabajo, entrada y salida de vehículos de trabajo, material de obra, cubas y una máquina compactadora para destruir féretros y otro material procedente de exhumaciones. "En consecuencia, no es una zona compatible con las visitas y, por tanto, excluida del circuito de visitas al cementerio", ha remarcado la delegada. La losa de la galería en cuestión ha sufrido un derrumbe en uno de sus extremos debido a la antigüedad de la misma. Mientras se realizan las obras necesarias para repararla, se optó por cubrirla con plástico y rafia. "Este hecho ha servido al PP para difundir un nuevo bulo sobre restos humanos a la vista de las personas que visitan el Cementerio de San Fernando", ha incidido Sonia Gaya.

"De nuevo, el PP está tratando de confundir y jugar con los sentimientos de las personas. Ese de una bajeza política tremenda. No todo vale en política", según ha abundado Sonia Gaya.