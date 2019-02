“Nos gustan las fiestas, pero aquí se trabaja duro y hay mucho talento”

Cuando la mayoría de sus familiares y amigos lean esta entrevista se llevarán una grata sorpresa. Hasta hoy, Luis Barrasa ha llevado en secreto que es el autor de un perfil (@ErPali_) en Twitter muy popular, dedicado al ‘Trovador de Sevilla’. Su humor, con dosis de guasa rancia, ha conquistado a una legión de seguidores (cerca de 25.000) en la red del pajarito azul sin tener más pretensión que sacar una sonrisa.

Sevillano de 46 años, bético, nada cofrade, “algo raro aquí”, casado y padre de una hija, se dedica a la educación ambiental, teatro escolar y turismo rural. Lector empedernido, reconoce su “admiración” por uno de los más populares cantaores y autores de sevillanas de la segunda mitad del siglo XX. Su pasión por la escritura quizás logre que un día veamos un libro suyo publicado… tiempo al tiempo.

- ¿Por qué decidió abrir un perfil en Twitter con el sobrenombre de un personaje tan peculiar?

- Siempre he admirado al Pali, es un personaje muy iconográfico y poco conocido fuera de Sevilla. ¿Quién no ha tenido en su casa un disco de él? ¡Es como no tener una camiseta de Merkamueble! (Risas). Además, sus sentencias son famosas. De momento solo estoy presente en una sola red social ¡no me queda más tiempo!

"Más de uno va a llevarse una sorpresa al saber que soy quien está detrás de este perfil"

- Siempre ha sido reacio a desvelar su identidad, ¿qué le ha hecho cambiar esta vez?

- Tiene su gracia que nadie sepa quién eres, te da más libertad, pero tampoco hay nada que ocultar, no es más que un entretenimiento. Más de uno va a llevarse una sorpresa al saber que soy quien está detrás de este perfil. El 90% de mis conocidos y familiares no lo saben (risas). Incluso, tengo una amiga que es familiar del Pali y se va a asombrar al verme en esta primera entrevista que me hacen. Eso sí, siempre he tratado con mucho respeto mi avatar. Me han pasado multitud de anécdotas: como el amigo que te viene enseñando por WhatsApp un tuit tuyo con una sonrisa… esto mismo me pasa muchas veces (risas). Verás cuando lean la entrevista…

- Si ‘El Pali’ viviera en esta era tan tecnológica ¿Qué es lo primero que tuitearía?

- Su sentencia: “Menos misiles y más pavías de bacalao”. ¿Habrá algo más pacifista que eso?

- ¿Y hubiese sido jurado en el programa de Canal Sur TV ‘Yo soy del Sur’?

- Si hay pavías de bacalao en el catering, ¡seguro que El Palí estaría!

- Francisco de Asís Palacios Ortega cuenta con una calle en el barrio de Triana, una medalla de oro de Sevilla en 2014, otra de la provincia en 2016, etc. Y ahora, incluso, cuenta con Twitter ¿Es otro reconocimiento a su memoria?

- Pues sí. Además, fue declarado vecino del barrio del Arenal e hijo adoptivo de Triana y cuenta también con una plaza en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), un gran artista que poco a poco está recibiendo el reconocimiento que debe, su familia debe estar muy orgullosa.

"Intento no ser hiriente con el humor. Me pongo pocos límites, pero hay que saber decir las cosas"

- ¿Hay límites en el humor de ‘Er Pali’?

- Intento no ser hiriente, pero me pongo pocos límites, hay que saber decir las cosas.

El Betis es como ese hijo que te llega borracho sin las llaves, te dan ganas de meterle una hostia y dejarlo durmiendo en el descansillo pero lo quieres tanto que le abres la puerta y le preparas dos huevos fritos. — Er Pali (@ErPali_) 7 de febrero de 2019

- Hace poco tuiteó que el Betis es como ese hijo que te llega borracho sin las llaves, te dan ganas de darle una ‘guantá’ y dejarlo durmiendo en el descansillo… Pero lo quieres tanto que le abres la puerta y le preparas dos huevos fritos. ¿Resignación o ‘manque pierda’?

- El ‘manque pierda’ no es resignación, es fidelidad y pasión por un escudo.

- Habitualmente nombra en sus publicaciones a los que no tienen ni ‘pa’ tabaco ¿El ‘tieso’ nace o se hace?

- (Risas). La tiesura se hereda, no hay que ser pobre para ser un ‘tieso’.

Siglo XXI:- La aspiradora Dyson no hace ruido.- El aire acondicionado Fujitsu no hace ruido.- La lavadora Bosch no hace ruido.- El Toyota Prius no hace ruido.- La máquina barredora del servicio municipal de limpieza suena como el despegue del Apolo XI el 16 de julio de 1969. — Er Pali (@ErPali_) 23 de febrero de 2018

- ¿En qué se parece Luis Barrasa al Pali?

- En muy poco, qué más quisiera yo. Es solo un avatar, aunque soy como una Balay… Tiene un poquito de mí (risas).

Estoy viendo Callejeros viajeros en Venecia y me están entrando unas ganas locas de no ir en mi puta vida. — Er Pali (@ErPali_) 10 de febrero de 2019

- Cuentan que le encanta ver ‘Callejeros Viajeros’ para conocer mundo, pero que al final siempre se queda con Sevilla. ¿Peca el sevillano de ser chovinista?

- Los sevillanos son así, piensan que viven en la mejor ciudad del mundo y lo peor de todo es que es verdad.

- Entonces, ¿qué tópicos son reales sobre los sevillanos?

- Es cierto que nos gustan las fiestas y la calle, pero aquí se trabaja duro y hay mucho talento y eso se dice poco.

En mi barrio había dos bares, el que daba agua a los niños y el que no, ahora me estoy tomando la cerveza en aquel que me quitó la sed. — Er Pali (@ErPali_) 2 de junio de 2017

- Tal día como hoy, hace 183 años, nació otro sevillano ilustre: Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué tuit publicaría en su efeméride?

- Te dije que te abrigaras Gustavo, al final se te ha ‘cogío’ el pecho.

- Las Setas de la Encarnación, la Torre Sevilla… El siglo XXI ha cambiado mucho la fisonomía de la ciudad hispalense ¿Qué pensaría el Pali si levantase la cabeza?

- Pediría gasolina y un mechero. (Matiza que lo dice en clave de humor).

- ¿Qué otras cuentas suele seguir?

- No me gustan las cuentas excesivamente políticas y futboleras, me quedo con @ElTajao, @DonArfonzo, @MrLopera, @MuyEmpanao @Raspatuit... Entre otras muchas.

- ¿Algún otro proyecto a medio plazo con ‘Er Pali’?

- Algo tengo escrito desde hace mucho, me encanta escribir. Quién sabe si en un futuro alguien me da la oportunidad de publicar un libro.