Un herido leve en una pelea entre aficionados del Real Madrid y del Barcelona en Sevilla

Una persona ha resultado herida leve en una pelea que se ha producido este mediodía en Sevilla entre algunos aficionados del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid con motivo de la celebración tarde en el Estadio de la Cartuja de la final de la Copa del Rey.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno en Sevilla han informado a EFE de que en esa pelea, que no han concretado el número de personas que se han visto implicadas, no ha habido ningún detenido. Sin embargo, han señalado que ha habido un detenido relacionado con este evento deportivo pero no han ofrecido más detalles.

Miles de aficionados de los dos equipos llenan las calles y los bares del centro de Sevilla, en una jornada calurosa, a la que han ido llegando desde este viernes en coches particulares, autobuses y trenes fletados por los equipos contendientes, además de los aviones procedentes de Madrid y Barcelona, y las numerosas peñas que ambos equipos tienen repartidas por Andalucía y la vecina Extremadura.

Un dispositivo de más de dos mil personas, de ellos 1.400 de Policía Nacional y 230 de Local, están velando por la seguridad de esta marea humana de más de cien mil aficionados, muchos sin entrada, de los que más de 26.000 de cada finalista se darán cita esta noche en el remozado estadio de La Cartuja, con un aforo de 70.000 espectadores.