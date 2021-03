La importancia de trabajar el posicionamiento web de las empresas sevillanas para vender por Internet

El comercio electrónico está en auge y, cada vez son más las empresas y negocios que optan por vender por Internet con el principal objetivo de aprovechar las ventajas que ofrece la red, entre las que destacan la posibilidad de llegar a mucha más gente y aumentar las ventas, ya que a través de Internet se puede llegar a usuarios de cualquier parte del mundo sin necesidad de realizar una gran inversión.

¿Cuál es el problema? Que este auge del comercio electrónico ha aumentado enormemente la competencia, lo que provoca que vender por Internet ya no sea tan fácil si no se toman las medidas oportunas, ya que los usuarios disponen de múltiples opciones para elegir, y tienes que esforzarte por conseguir que tu negocio sea la primera opción. Y es que ya no es suficiente con estar en Internet, sino que hay que saber estar.

Ante esta situación, el expertos en marketing online como Borja Aranda Vaquero habla de la importancia de trabajar el posicionamiento web, las redes sociales, el email marketing, etc para las empresas sevillanas para vender por Internet.

Y no solo eso, sino también destaca la importancia de contar con un consultor SEO especializado y con experiencia, que pueda informarte y asesorarte en todo momento acerca del posicionamiento de tu empresa, ya que el posicionamiento web es mucho más complejo de lo que parece, y contar con conocimientos y con experiencia es indispensable.

Por este motivo, Borja Aranda Vaquero da unos trucos para mejorar el posicionamiento web en Sevilla de tu tienda online, con los que conseguirás aparecer en las primeras posiciones en Google, mejorar tu visibilidad y, lo más importante, aumentar tus ventas.

Trucos para mejorar el posicionamiento web en Sevilla de tu negocio

Conoce a tu público objetivo

El primer paso es conocer a tu público objetivo y saber qué quieren tus usuarios. Porque cada público es diferente, y es importante que sepas a quién te diriges en todo momento, ya que esto será clave para posteriormente comenzar a diseñar tu propia estrategia.

Porque no necesitará la misma estrategia de posicionamiento una tienda online de zapatos que una de comida para gatos.

Planifica

Una vez conozcas a tu público objetivo, debes planificar tu estrategia, y aquí si no tienes los conocimientos necesarios, un consultor SEO será tu gran aliado para diseñar la estrategia más adecuada para tu negocio.

La importancia del contenido

Probablemente, el contenido sea lo más importante en el posicionamiento web, ya que los contenidos es la forma que tienes de llegar a tus usuarios, permitiéndote contarles qué tienes para ofrecerles y, lo más importante, convencerles.

Eso sí, debe ser contenido original, escrito por ti mismo, y de calidad. De nada sirve escribir un contenido de más de 3000 palabras si este no tiene nada que ofrecer al usuario. Por ello, cuando escribas un contenido, asegúrate de que será útil y relevante para los usuarios, y será capaz de resolverles cualquier tipo de duda que puedan tener.

La importancia de tu blog

Por otro lado, debes potenciar tu blog, ya que el blog es una de las claves de toda estrategia de posicionamiento, ya que te permite crear contenidos de calidad para tus usuarios y, al mismo tiempo, que te permitan atraer a Google.

Y es que además de escribir contenidos, tu blog te ofrece las siguientes posibilidades:

Permite generar enlaces, tanto internos como externos.

Favorece las relaciones.

Puedes compartir los posts creados en tus perfiles de redes sociales, y que otros usuarios los vuelvan a compartir, consiguiendo que se hagan virales.

Potencia tu imagen de marca, especialmente si consigues que se convierta en un blog de referencia para tus usuarios.

El usuario es lo más importante

Sin duda, el usuario es lo más importante para mejorar tu posicionamiento web. ¿Qué significa esto? Básicamente que Google valora la experiencia de usuario como el favor más determinante para mejorar el posicionamiento de una página web.

Por ello, debes asegurarte de que tu web sea intuitiva y fácil de usar, permitiendo que los usuarios encuentren lo que buscan rápidamente en tan solo unos clics.

Diseño atractivo e intuitivo

Por otro lado, tu web debe contar con un diseño atractivo, que sea capaz de captar la atención de los usuarios, e intuitivo, para que así, sin necesidad de ser expertos en informática, puedan encontrar el producto o servicio que busca rápidamente, en tan solo unos pocos segundos.

Cuida la velocidad de carga de tu web

Asimismo, siguiendo con la experiencia de usuario, debes cuidar la velocidad de carga de tu web. Ten en cuenta que una de las principales ventajas del comercio online es la rapidez, por ello, si tu web tarda demasiado en cargar, esto perjudicaría a su posicionamiento, ya que una baja velocidad de carga perjudicaría al usuario.

Del mismo modo, tu web también de contar con diseño web responsive, para así garantizar que los usuarios puedan acceder a ella y visualizarla correctamente desde cualquier dispositivo.