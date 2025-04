Dos importantes premios de la ONCE caen de manera consecutiva en estos municipios de Sevilla

La provincia de Sevilla parece estar de suerte: los sorteos diarios de la ONCE correspondientes al 21 y 22 de abril han dejado importantes premios en dos municipios, llevando algo de alegría a los vecinos agraciados. En concreto, ha sido en Gilena y Mairena del Alcor donde cada día se han repartido 815.000 euros. La felicidad ha inundado las calles de estas dos localidades, que celebran la buena fortuna recibida.

21 de abril: el premio de la ONCE en Mairena del Alcor

El pasado lunes 21 de abril, el mayor premio de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) cayó en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, a solo unos días de comenzar la Feria de Abril. Es preciso señalar que en este pueblo la celebración arranca un poco antes, el jueves 24, y está declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

José Antonio Jiménez, que lleva solo un año y cuatro meses como vendedor de la ONCE, entregó la serie premiada con medio millón de euros, así como también otros nueve cupones de 35.000 euros cada uno. Todos ellos salieron de la semillería de la calle Cervantes. "Sabía que iba a dar un premio, lo sabía", afirma Jiménez en declaraciones recogidas por Europa Press. "Me hacía falta porque tengo una buena clientela y se lo merecen por Dios, la verdad es que sí".

El vendedor asegura no saber quienes son los agraciados, pero sí es consciente de que se trata de "personas trabajadoras que lo necesitan". Encantado con su trabajo, trata de alegrar el día a sus clientes y, ante todo, vender ilusión. "Tengo discapacidad, pero una energía como un caballe", concluye.

En este sentido, el sorteo de la ONCE del 21 de abril estaba dedicado a la Innovación Inclusiva, con motivo del Día Mundial de la Innovación y la Creatividad. De esta forma, cinco millones de cupones han llevado por toda España el mensaje de que la innovación debe ser inclusiva y accesible para todas las personas.

22 de abril: 815.000 euros en Gilena

Al día siguiente, la suerte volvió a llamar a las puertas sevillanas, esta vez, en el municipio de Gilena, situado en la sierra Sur. Como ha recogido la Agencia EFE, cayó en el pueblo la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrece esta organización, así como otros nueve cupones de 35.000 euros cada uno, igual que sucedió en el caso de Mairena del Alcor.

En concreto, esta vez se trata de la serie 035 y se ha repartido entre varios vecino del municipio. La alegría llega así, con mucha ilusión gracias a la venta de Juan Jesús Rodríguez, vendedor de la ONCE desde el año 2023. "Ni me lo creo, vamos", así ha reaccionado, según las declaraciones recogidas por la entidad organizadora del sorteo. "Me he quedado sin palabras". Con una discapacidad visual, cuenta que por fin ha encontrado algo de estabilidad gracias a este trabajo. "Me ha cambiado la vida por completo, estoy súper contento y agradecido porque mi situación nunca ha sido fácil".

Del mismo modo, el premio también ha llegado a otras localidades andaluzas como Jaimilena (Jaén), donde se han repartido 350.000 euros.