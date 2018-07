Un invidente encarnará a un rey mago del Ateneo por primera vez

La gran novedad de la cabalgata de 2019 está ya prácticamente cerrada. El cortejo que organiza desde hace más de cien años el Ateneo de Sevilla contará con la participación del delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez (Úbeda, Jaén, 1968), ciego desde los 17 años. Martínez es licenciado en Filosofía, en la rama de Psicología por la Universidad de Granada. Comenzó como vendedor en esta ciudad y ha sido responsable de los Departamentos de Juego y de Servicios Sociales en Granada. En enero de 2015 fue ascendido por el pleno del Consejo General de la ONCE al cargo de delegado territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla en sustitución de Patricio Cárceles.

El Ateneo no ha hecho oficial el nombramiento, pues desde hace unos años mantiene un mutismo absoluto sobre las designaciones, que hace públicas todas a la vez en una nota oficial que difunde antes de la llegada de agosto.

La institución suele hacer apuestas especiales a la hora de designar al personaje que encarnará al popular rey negro, una responsabilidad reservada a instituciones o personalidades significativas. La apuesta por la ONCE en la persona de su delegado territorial no extraña en un cortejo en el que están presentes de manera especial las personas que sufren discapacidades o, en otros casos, que luchan contra enfermedades. La ONCE, según ha podido saber este periódico, entiende esta designación con toda la naturalidad y normalidad propia de sus actividades y como una muestra más de su integración en la sociedad sevillana en particular y en la andaluza en general.

El Ateneo, que preside el doctor Alberto Máximo Pérez Calero, sigue teniendo como objetivo prioritario el de conseguir una sede definitiva para la Cabalgata, que recientemente ha sido reconocida como Bien de Interés Cultural por unanimidad de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía. El Ateneo usa la actual sede en precario. Se trata de unas instalaciones amplias en el barrio del Porvenir, pero sin las condiciones idóneas, de ahí que se trabaje conjuntamente con el Ayuntamiento para conseguir la cesión de unos terrenos mejores, un objetivo al que se ha comprometido el actual alcalde, Juan Espadas.La primera opción es la de unos terrenos próximos a los Caños de Carmona, una parcela próxima al recorrido de la Cabalgata que permitiría hacer la salida desde el nuevo recinto en lugar de tener que hacer la mudanza a la antigua Fábrica de Tabacos la noche previa a la salida. Se trataría de las antiguas naves de la Subdelegación de Defensa de Sevilla, situadas en la Avenida de Eduardo Dato, frente a la Fábrica de Artillería.

La actual sede, cedida por el Ayuntamiento por 50 años cuando era alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, está obsoleta y demasiado lejos del recorrido de la comitiva. El Ateneo no pierde la esperanza, pese a que el Ayuntamiento ha descartado que la Cabalgata de Reyes Magos pueda instalarse de manera permanente en los referidos terrenos. Esta decisión está motivada por la imposibilidad de realizar obras de adecuación al estar estas estructuras protegidas. Por el momento, se trabaja en las instalaciones del Porvenir y se cuenta con la se del Rectorado para la organización de la salida por la calle Palos de la Frontera.