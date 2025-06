José María Martín, el profesor de la Universidad de Sevilla que ha corregido una idea de Einstein: "Con dos principios basta"

Tenía que pasar más de un siglo para que alguien corrigiese alguna de las afirmaciones de Albert Einstein. Y así ha sido. José María Martín Olalla, profesor de física en la Universidad de Sevilla (US), ha publicado en la revista The European Physical Journal Plus un artículo en el que resuelve un problema planteado hace 120 años en el ámbito de la termodinámica. De esta forma, contradice una de las ideas expuestas en su momento por el célebre científico.

En concreto, sus estudios parten del teorema planteado por el químico Walther Nernst en 1905, que establece lo siguiente: al disminuir la temperatura hacia el cero absoluto (la más baja posible), la variación de entropía entre dos estados de un sistema también tiende a desaparecer. Para sostener esta idea, argumentó por contradicción que el cero absoluto tenía que ser inaccesible porque, de lo contrario, sería posible construir una máquina para convertir todo el calor en trabajo, lo que iría en contra del principio de aumento de la entriopía, también conocido como el segundo principio de la termodinámica.

Albert Einstein y el tercer principio de la termodinámica

Por su parte, Albert Einstein consideraba que no se podía basar un principio universal en una máquina imposible. Teniendo eso en cuenta, desvinculó el teorema del segundo principio de la termodinámica y lo asoció a un tercer principio. En este sentido, Martín Olalla ha señalado que "un problema fundamental en termodinámica es distinguir la sensación de temperatura, las sensaciones de caliente y frío, del concepto abstracto de temperatura como magnitud física".

Así, en la discusión entre Nernst y Einstein, la temperatura fue solo un parámetro empírico. "La idea no está relacionada con ninguna sensación, sino con esa máquina que imaginó Nernst, pero que tiene que ser virtual. Esto cambia radicalmente el abordaje de la demostración del teorema", añade. "Las propiedades de la materia en el cero absoluto son muy diferentes a las propiedades de la materia que vemos y observamos diariamente", afirma ahora José María Martín, en una entrevista para el programa La Revuelta de La 1.

"Hasta ahora, lo que se pensaba, lo que decía la ortodoxia, es que esas propiedades no se podían explicar por lo que nosotros observamos a temperatura ambiente", prosigue. Sin embargo, "no hace falta tener un principio nuevo, una ley nueva, para explicar lo que ocurre. Y eso es lo que decía Einstein".

José María Martín rebate la idea de Einstein después de 120 años

"En el trabajo que he hecho, he ligado directamente las observaciones que hacemos a temperatura ambiente, que nos permiten dar principios generales como, por ejemplo, el principio de aumento de entriopía, con las propiedades de la materia en el cero absoluto", explica en respuesta a las preguntas de David Broncano. "Es decir, de lo que observamos a temperatura ambiente, podemos deducir ciertas restricciones que ocurren cuando la materia está cerca del cero absoluto. Hasta ahora, teníamos tres principios para explicar la naturaleza, pero podemos hacerlo solo con dos", concluye el físico.