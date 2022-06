Jóvenes de toda Europa analizan en Sevilla el uso de los algoritmos para "un mundo más justo"

La utilidad de las Matemáticas ha quedado más que demostrada los últimos años, especialmente con la transformación digital que ha experimentado la sociedad, lo que ha abierto un nuevo y amplio ámbito laboral a los profesionales de esta parcela del saber. Pese a que dicha asignatura se había convertido en el talón de Aquiles de numerosos estudiantes andaluces -ahí están los resultados del Pisa-, no han faltado desde la universidad quienes han luchado por hacer más atractiva esta rama del saber a los menores y demostrarles su importante utilidad en la práctica cotidiana.

Uno de esos defensores ha sido Emilio Carrizosa, profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (US) y distinguido varias veces por su cometido docente. Este profesional, junto a Dolores Romero -una sevillana que ejerce de catedrática de Investigación Operativa en la Escuela de Negocios de Copenhague (Dinamarca)- son los responsables directos de la Escuela Euro de Doctorado sobre decisiones basadas en datos y optimización.

Esta cita se ha celebrado durante 10 días en el Instituto de Matemáticas de la US, en el campus universitario de Reina Mercedes, y a ella han acudido 26 jóvenes de toda Europa que estudian el doctorado. Proceden de diversos países: Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Israel, Polonia y Croacia, entre otras nacionalidades. El fin principal de dichas jornadas es recibir formación sobre los algoritmos y las consecuencias de su uso en la industria y la sociedad.

Profesores de universidad y empresa

A los estudiantes debe sumarse un amplio elenco de profesores. Por un lado, están los profesionales que provienen de distintas universidades, como la propia Hispalense, la mencionada Escuela de Negocios de Copenhague, la Universidad de Edimburgo, la de Granada (UGR), la Sapienza de Roma o la Carlos III de Madrid. Por otro, los que explican la utilidad de los algoritmos desde el punto de vista empresarial. En este grupo ha de mencionarse compañías tan importantes como Repsol, la cadena de supermercados británicos Tesco, la distribuidora de gas Reganosa o el gigante farmacéutico danés Novo Nordisk.

"Los profesores que proceden del ámbito empresarial demuestran cómo el uso de los algoritmos logra que el sistema productivo resulte más eficiente", refiere Carrizosa, que pone de ejemplo el de la multinacional farmacéutica, que ha propuesto a los jóvenes un reto: a partir de unos datos sobre el mercado, plantear la compra de materiales para fabricar medicamentos de la manera más eficaz, eficiente y ahorrando costes. Todo ello con el uso de algoritmos. Dichos trabajos, realizados en grupos, se han presentado al final de la última jornada.

Pero el uso de los algoritmos en esta cita no se limita al plano empresarial y económico, sino que lleva aparejado un aprendizaje ético sobre su aplicación. "Los algoritmos basados en datos entrañan también un aspecto peligroso, puesto que pueden vulnerar los derechos de las personas", explica el profesor de la US, quien pone de ejemplo su uso "injusto" para contrataciones laborales o concesiones de créditos, trámites en los que en demasiadas ocasiones se aprovechan estas fórmulas matemáticas con fines selectivos en función del sexo, el estatus social, la nacionalidad o los ingresos económicos. "En los algoritmos no sólo se debe buscar la eficiencia, sino que, además, se ha de procurar la transparencia, que no vulneren los derechos de los ciudadanos y que contribuyan a crear un mundo más justo", añade Carrizosa.

Una oportunidad laboral

Dolores Romero es otra de las organizadoras de estas jornadas. Catedrática en la Escuela de Negocios de Copenhague, se marchó de Sevilla hace 25 años para realizar su tesis. Desde entonces ha estado trabajando en el Reino Unido, en Holanda y desde 2014 lleva desempeñando su cometido docente en Dinamarca. Romero incide en que las demostraciones por parte de los profesionales de la industria se convierten en "oportunidades laborales" para los jóvenes.

Añade que para asistir a la primera edición de esta escuela se han recibido 120 solicitudes, de las que finamente se han elegido a 26 aspirantes. Para la selección, además del expediente académico y la calidad de las investigaciones, se han tenido en cuenta la diversidad en cuanto a nacionalidad y las especialidades. "Los distintos ámbitos del saber de los que proceden permite también un aprendizaje entre ellos", precisa.

Daniel Herrero es uno de los profesores que ha participado en la escuela de doctorado. Lo ha hecho por parte de la empresa Decide, en la que ejerce de director del departamento de Inteligencia Analítica. En estos días ha demostrado a los alumnos las soluciones de "optimización" a las que se puede llegar a partir de la aplicación de algoritmos en "problemas reales". "Todo lo que aprenden tiene un sentido muy práctico", explica este profesional.