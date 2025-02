Juan Bueno alega que los sobresueldos "eran gastos de representación"

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha alegado este miércoles que los sobresueldos que cobró del Partido Popular los años 2012, 2013 y 2014 eran "gastos de representación". El primer teniente de alcalde ha defendido que "se trata de gastos de funcionamiento general, enumerando los pagos relativos a kilometraje o comidas en relación con el cargo de presidente del partido" que ostentaba y aseguró que están justificados y con su factura correspondiente en la contabilidad del partido.

El número dos del gobierno municipal ha mostrado en varias ocasiones su "absoluta tranquilidad" ante unos sobresueldos "que no contemplan excesos" y que "iban en consonancia al trabajo realizado". Hasta trece veces aparecen pagos del PP de Sevilla mediante cheques al actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. "Jamás he cobrado sobresueldos de ningún tipo”, expuso Bueno acompañándose de documentación, entre ellas un talonario. “Esos pagos son siempre de gasto corriente, de gastos de funcionamiento de partido”, apuntando que igual que aparecía su nombre, aparecen “muchas personas, empresas, proveedores” porque es un “talonario” donde se apunta “la contabilidad A”.

"Jamás he cobrado ningún sobresueldo en ningún sitio y mucho menos del PP", ha reiterado antes de especificar que "no se está hablando de contabilidad B, sino de contabilidad A, justificada por las facturas correspondientes", expuso antes de asegurar que "en ningún caso me salté ninguna norma". El edil popular detalló que esos gastos se refieren a reuniones, comidas o kilometrajes, mostrando una en concreto de 420 euros por este último concepto.

“O yo adelantaba el dinero y luego se me abonaba o había un anticipo del gasto fijo, pero todo se justificaba con facturas”. Bueno también ha explicado que la financiación del partido se nutría, además de las cuotas de los afiliados, de las asignaciones de las diferentes instituciones en las que tenía representación el PP y que “cumplía la legalidad a rajatabla”.

“No eran dietas, son gastos de funcionamiento, porque no era yo el que desayunaba, sino que éramos 30”, ha explicado antes de apuntar que si bien en las facturas “no hay excesos”, sí que había algunas con cantidades altas por los gastos que se generaban. “Porque aparezca mi nombre no tiene por qué ser un sobresueldo”, apuntaba.