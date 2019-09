Adiós, pequeño guerrero.   

El pasado martes las redes sociales enmudecieron al trascender la noticia. Julio Rosa fallecía a los 13 años de edad después de luchar contra la leucemia que padecía desde 2017.

Desde el comienzo su caso acaparó los medios nacionales y el universo digital cuando él y su familia, de Sevilla, impulsaron varias campañas para encontrar un donante de médula. Una batalla que ni mucho ha quedado en vacío, pues los hashtags que se crearon continúan muy vivos entre las redes sociales concienciando y ayudando a multitud de personas: #YoPuedosertuHéroe y #Fuckleucemia.

Una lucha que dio la vuelta al mundo

La causa de este joven sevillano dio incluso la vuelta al mundo. Numerosos famosos y deportistas no dudaron en sumarse, en especial el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española de fútbol Saúl Ñiguez.

Él fue una de las personas que más mediatizó la batalla del pequeño Julio tras dedicarle un gol hace dos temporadas en un partido de la Europa League, ante el Copenhague, haciendo un corte de mangas.

📲| @saulniguez: "¡Este gol va por ti Julione Tapas! Y por todos aquellas personas que por desgracia sufren #Leucemia. ¡Juntos podemos!Mucha fuerza @julionetapas, eres un héroe#FuckLeukemia #DiaMundialContraElCancerInfantil" pic.twitter.com/L338FANVOy — Saúl Ñiguez Esclapez (@TEAMSAULNIGUEZ) February 15, 2018

Un guiño que formaba parte de la campaña #FuckLeucemia para combatir el cáncer infantil. “Este gol va por ti Julio! Y por todas aquellas personas que por desgracia sufren #Leucemia. ¡Juntos podemos! Mucha fuerza, eres un héroe”, explicaba mediante un tuit el futbolista.

Gafas de sol solidarias

La conocida marca internacional de gafas de sol Hawkers junto a Unoentrecienmil lanzaron el pasado año una campaña solidaria para conseguir fondos y encontrar una cura a la Leucemia.

Lo curioso de esta acción tan notoria fue que el propio Julio Rosa diseñó las gafas que se pusieron a la venta para recaudar dinero con este único objetivo: mandar a esta enfermedad donde se merece #FuckLeucemia.

La despedida de una madre

La triste noticia de su fallecimiento el pasado 3 de septiembre se conoció rápidamente a través de las redes sociales. Incluso, su propia madre, Pilar Álvarez, dejó algunos mensajes horas después a través de su cuenta de Twitter: @PiliCorleone.

Un perfil muy activo en las redes sociales que servía –y servirá- de ayuda en esta lucha que nunca debe flaquear. En su biografía se puede aún leer: “Mamá de Julione y Miniyo. Desde marzo de 2017 hago pressing catch contra la leucemia de mi hijo y mi cordura como madre. Esta batalla la ganan mis cojones”.

Mi niño, mi gran guerrero, mi corazón, te llevas parte de mi alma, pero yo me quedo con tu inmenso amor, no puedo estar más orgullosas e ti, hasta para irte, has sido elegante. Me quedo con tus “te quiero mami” de todos los días y con lo último que me dijiste “NO LLORES”... pic.twitter.com/MMrZHr7rLd — La Sra Corleone (@pilicorleone) September 4, 2019

A las 7:42 horas de la madrugada del 4 de septiembre Pilar Álvarez escribió el siguiente mensaje a través de Twitter: “Mi niño, mi gran guerrero, mi corazón, te llevas parte de mi alma, pero yo me quedo con tu inmenso amor, no puedo estar más orgullosas de ti, hasta para irte, has sido elegante. Me quedo con tus “te quiero mami” de todos los días y con lo último que me dijiste “No llores”.

"Me quedo con tus 'te quiero, mami' de todos los días y con lo último que me dijiste, no llores”

El emotivo hilo de Twitter de la madre de Julio continúa diciendo: "Necesito llorarte y asimilarlo. Ayúdame mi vida. Espérame y cuida de nosotros, cuida de tu hermana que tantas cosas bonitas te dijo antes de partir, cuando te estaban confeccionando tus preciosas alas".

"Quiero dar las gracias a todo el personal sanitario del Hospital Virgen del Rocío que con que tanto amor nos han tratado siempre"

Por último, Pilar Álvarez hace extensible sus agradecimientos: "Dar las gracias a todo el personal sanitario del Hospital Virgen del Rocío que con que tanto amor nos han tratado siempre. Las gracias a todos los que se han parado en escribir unas palabras de amor hacia #MiGuerrero, mi persona y mi familia, a los #Yomecuro y por supuesto a todos los que nos acompañan en su “hasta pronto”. Os dejo con ese maravilloso beso, que solo daba a su madre. El tercer anillo te espera mi palangana”.

Tuits de condolencias

Tras el mensaje de la madre del pequeño sevillano las condolencias se multiplicaron por la red hasta el punto de convertir el tema en trending topic. Personas, asociaciones o instituciones públicas han homenajeado y transmitido aliento a la familia a través de Twitter, Facebook e Instagram.

Hoy es otro día triste. Otro Guerrero Valiente que tras más de 2 años de lucha se nos va. DEP Julione! #masinvestigacion #donamedula pic.twitter.com/NtOjMf3VIB — Asoc Pequeños Guerreros Valientes (@VdeValientes) September 3, 2019

Tuits en forma de pésame. Desde futbolistas como Pablo Sarabia o Saúl Ñiguez, políticos como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, o artistas como José Manuel Soto, entre otros muchos.

Siempre mantendremos nuestros recuerdos en la eternidad. Descansa en paz Julione ❤️ pic.twitter.com/R6HOIRetZv — Saúl Ñiguez Esclapez (@saulniguez) September 3, 2019

Mi afecto a la familia de Julio Rosa, un guerrero cuya lucha contra la leucemia ha calado en la sociedad. Su ejemplo debe continuar. #DonaMédula pic.twitter.com/aNCldF0Rmp — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 4, 2019

Mis condolencias a la familia del pequeño Julio Rosa. Un niño con ideas grandes. Su lucha permanece #DonaMédula — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) September 4, 2019

Descansa en paz guerrero. Has sido un ejemplo de lucha... me fascinó tu alegria y ganas de vivir .. me lo he pasado muy bien contigo y ha sido un placer ser tú amigo DEP julio pic.twitter.com/Ek2OFJzl6w — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) September 4, 2019

Julio Rosa era un gran aficionado del Sevilla FC y en febrero de 2018 recibió la visita sorpresa de uno de sus jugadores preferidos: Pablo Sarabia.

El propio Canal de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla (@EmergenciasSev), se sumó a la cita para dar el último adiós: “Toda la fuerza y cariño para la familia de Julio. #JuliOne #DEP. Un abrazo para su madre @Pilicorleone, por su lucha contra la #Leucemia y su movimiento en redes sociales. Tú tienes lo más valioso para salvar vidas”.

Toda la fuerza y cariño para la familia de Julio. #JuliOne #DEPUn abrazo para su madre @pilicorleone por su lucha contra la #leucemia y su movimiento en redes sociales.💖Tú tienes lo más valioso para salvar vidas.#DonaMédula #DonaSangre #RegalaVida💪#YoMeCuro @donantessevilla pic.twitter.com/4ej6WEJptV — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) September 3, 2019

#YoMecuro

Tampoco faltó el pésame del periodista e impulsor del #Yomecuro frente al cáncer: Valentín García (@Valentingarcia2). Su mensaje lo decía todo: “Hoy es un día triste, inmensamente triste. Julio, el mejor de los guerreros se nos ha marchado. Todos estamos al lado de Pilar, que junto a su hijo y el resto de la familia nos han dado la mejor lección de amor a la vida. #DonaMédula”.

Hoy es un día triste, inmensamente triste. Julio, el mejor de los guerreros se nos ha marchado. Todos estamos al lado de Pilar, @pilicorleone, que junto a su hijo y el resto de la familia nos han dado la mejor lección de amor a la vida. #donamedula — Valentín García (@valentingarcia2) September 3, 2019

Otro gran ‘luchador’ frente al cáncer y promotor del #Yomecuro y #SeguimosJuanma, Juanma Díaz (@JuanmaDiaz), dejó su aliento en forma de 280 caracteres: “Sin conocer a Julio... Lo conocía... Y vaya si he sentido su pérdida, lo mismo que la sentimos todos los del #YoMecuro. Por él hay que seguir con más fuerza que nunca, que hay que acabar con esta mierda (perdón por la expresión, pero es que esto es muy duro) #SeguimosJuanma”.

Sin conocer a Julio... lo conocía... y vaya si he sentido su pérdida, lo mismo que la sentimos todos los del #yomecuro. Por él hay que seguir con más fuerza que nunca, que hay que acabar con esta mierda (perdón por la expresión, pero es que esto es muy duro) #SeguimosJuanma https://t.co/bzPl3CzOvQ — Juanma Diaz (@juanmadiaz) September 5, 2019

Rosario Cumplido (@CumplidoRosario), miembro del equipo de Oncohematología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, transmitió igualmente cariño y ánimo a la familia del joven sevillano: “Este equipo de profesionales sigue ahí para vosotros y sí os agradezco la energía positiva que siempre habéis transmitido a familias y personal”.

Sé que hablo en nombre de todo el equipo de Oncohematología Pediátrica HUVR si os transmito todo su cariño y ánimos, si os digo que este equipo de profesionales sigue ahí para vosotros y si os agradezco la energía positiva que siempre habéis transmitido a familias y personal. Bss — Rosario Cumplido (@CumplidoRosario) September 5, 2019

Algo bastante patente, como lo matizaban personas ‘anónimas’ como @MariMaCarmen: “No soy familia, no soy su amiga, hemos coincidido en el pasillo de la esperanza, en las esperas de pruebas, analíticas y quimios. A Pilar Álvarez (@pilicorleone) la quiero muchísimo y siempre llevaré a su guerrero en mi corazón, siempre. DEP Angelito”.

No soy familia, no soy su amiga, hemos coincidido en el pasillo de la esperanza, en las esperas de pruebas, analíticas y quimios.A @pilicorleone la quiero muchísimo y siempre llevaré a su guerrero en mi corazón,siempre. DEP Julio, DEP angelito 👼🏼 #MásInvestigación#DonaMédula — MαɾιCαɾɱҽɳ 🐙 (@MariMacarmen) September 3, 2019

Hay quien pueda pensar que Julio perdió la batalla, pero no es así. Los valientes nunca pierden ninguna cruzada porque dejan tras de sí un camino por los que otros seguirán luchando. Hashtags como #YoPuedosertuHeroe y #Fuckleucemia mantendrán viva su memoria y, sobre todo, seguirán ayudando (y salvando) a miles de personas.

Adiós, pequeño guerrero.