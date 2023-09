¿Es legal usar los vapers en interiores?

La adicción al tabaco se presenta como una de las más complicadas de superar, ya que tratar de abandonar su consumo despierta un síndrome de abstinencia tanto físico como psicológico. No obstante, con la aparición de los vapers son muchas las personas que están logrando abandonar el cigarro. En este sentido, vapear es un hábito menos nocivo que permite ir disminuyendo la toma de nicotina gradualmente. Ahora bien, ¿es legal vapear en cualquier lugar? Veamos la respuesta y los matices de esta pregunta tan habitual entre el consumidor medio.

Zonas de interior que permiten el uso del vaper

Los cigarros electrónicos llegaron a nuestras vidas como una auténtica revolución, haciendo que las personas que sufren la adicción al tabaco tengan acceso a una alternativa menos perjudicial. Durante los últimos años, este sector ha ido innovando tanto en el formato como en los sabores de estos productos. No obstante, su consumo está relativamente limitado.

Mientras que la Ley Antitabaco de 2005 especifica que está estrictamente prohibido encender un cigarro en cualquier lugar interior, los pods no se rigen según esta normativa. Debido a ello, hay áreas de interior en las que sí está permitido emplear el cigarrillo electrónico; a no ser que los dueños de estos espacios especifiquen de manera explícita lo contrario.

Algunas de las más destacadas en esta materia son los bares y los restaurantes. Estos establecimientos fueron los que más sufrieron las consecuencias de la Ley Antitabaco y muchas personas empezaron a buscar terrazas como fruto de la normativa. No obstante, el uso de vapers está permitido en su interior, devolviendo la afluencia a estas áreas. Lo mismo sucede con las discotecas y demás locales de ocio, donde por fin es posible seguir este hábito sin tener que estar entrando y saliendo continuamente.

Debido a ello, es evidente que los cigarrillos electrónicos tienen una política más permisiva que el tabaco.

Áreas prohibidas que debes conocer

No obstante, es importante igualmente darle la vuelta a la moneda y comentar aquellas zonas en las que está prohibido vapear. Porque a pesar de no ser un hábito tan tóxico como el tabaco, no se puede considerar que sea algo estrictamente sano (¡qué lo es hoy en día!) y, por eso, existen ciertas restricciones a la hora de utilizar estos dispositivos en interiores.

En este sentido, destacan las zonas sensibles para el bienestar colectivo. Tal y como es el caso de los centros sanitarios o las farmacias. También está prohibido emplear el vaper en aquellas áreas en las que haya niños pequeños, como es el caso de los colegios o incluso los parques, con independencia de si se está en el interior o en el exterior.

Asimismo, en los transportes públicos tampoco se pueden emplear los cigarros electrónicos; bien sean trenes, taxis, barcos, aviones o autobuses. Por último, las oficinas de carácter público tampoco permiten que se vapee en su interior; da igual si son comisarías, ayuntamientos, juzgados, sedes administrativas o cualquier otro espacio destinado al uso del conjunto de la ciudadanía.

Con todo esto en mente, te animamos a que hagas un uso responsable de estos dispositivos. Queremos matizar que estas normativas no diferencian entre los pods con nicotina o los que no tienen nicotina. Por lo que si te gusta disfrutar de los aromas más agradables en tu día a día, así como reducir el consumo de tabaco, es importante que sepas dónde hacerlo y dónde no. La normativa todavía es reciente y el margen de error es viable; no obstante, si te saltas la ley el riesgo de sufrir multas considerables se pone inmediatamente sobre la mesa.