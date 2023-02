Una madre de acogida de niños ucranianos denuncia la falta de ayudas: "si eres solidaria, te aguantas"

La coordinadora de la ONG Infancia Nad, Mariam Zafra, ha denunciado la "falta de ayudas" por parte de la Junta de Andalucía para las familias solidarias que acogen a niños ucranianos. "Estamos sin reconocimiento ante la ley. No podemos ni desgravarlos como un miembro más de la familia que son", apunta.

"Esto lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, pero necesitamos ayuda económica. La vida está muy cara", recalca Mariam Zafra. "Estos niños siempre han estado por delante de cualquier cosa, pero hay familias que no pueden más. Muchos de estos críos necesitan revisiones dentales o de visión, y sobre todo, necesitan ayuda psicológica, y eso corre a cuenta nuestra", denuncia.

La coordinadora explica lo complicado que fue todo el proceso de regularización de los menores cuando estalló la guerra. "Al llegar a España, la justicia no sabía que rango darles porque no eran Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) como tal, ya que sus responsables legales estaban en Ucrania. Además, tenían toda la documentación en regla", explica Zafra. "La junta aprobó a trompicones el concepto de familia solidaria para encasillarnos de alguna forma. No somos más que personas que se ofrecen a cuidar a los pequeños como si fuesen nuestros hijos", continúa.

"Estos niños necesitan ser recibidos por las autoridades competentes y nosotros, algún tipo de reconocimiento", exige la representante. "La Policía se implica mucho. Les registran, les preguntan por sus necesidades, se preocupan por su estado de salud... no podemos tener quejas", aclara.

Zafra recalca que la acogida de estos niños, conlleva muchos cuidados. "Los niños requieren un periodo de adaptación. Esos días son única y exclusivamente para los niños, y ese tiempo, en muchos casos, se descuenta de las vacaciones en algunos trabajos. No es justo", explica.

"No hay ayudas para poder apuntarles a comedores escolares, a actividades lúdicas, a escuelas de idiomas para que puedan desarrollarse tanto social como laboralmente. Comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco, cuentan con bonos escolares donde el almuerzo corre a cuenta pública. Aquí no hay absolutamente nada. Parece que como eres solidaria y lo has hecho de corazón, te aguantas", manifiesta Mariam Zafra.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han admitido la falta de ayudas para las familias solidarias, pero culpa al Gobierno central."El Gobierno de España no ha articulado ningún tipo de ayuda para las familias que acogen a los refugiados ucranianos en sus hogares", apuntan las fuentes. "Afortunadamente, es la primera vez que estamos viviendo un conflicto europeo como este, y hay aspectos jurídicos que deben mejorarse".

Las mismas fuentes aclararon que toda persona empadronada en España y sin ningún tipo de ingreso económico puede solicitar ayuda monetaria, independientemente de la nacionalidad de origen, y se apoya en el Real decreto 673/2022, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes.