“Si no matan a Magallanes en Filipinas, no hay Vuelta al Mundo”

1.084 días de navegación. 85.700 kilómetros (46.270 millas marinas) de viaje por tres océanos. Enriqueta Vila (Sevilla, 1935), americanista, única mujer que dirigió la Academia de Buenas Letras de Sevilla, académica de la Historia, ha coordinado el libro ‘La Primera Vuelta al Mundo: una gesta para recordar’. También prepara un ciclo de conferencias para el otoño sobre el viaje que cambió la visión del mundo. En el anterior quinto centenario, 1992, el del descubrimiento de América, fue delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.

–Trinidad, Concepción, Santiago, San Antonio, Victoria. ¿Se sabrán los niños de ahora de carrerilla los nombres de las cinco naves que partieron de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda como los de su generación se sabían la delantera stuka o los Cinco Magníficos?

–Seguro que los niños de hoy no se lo saben, pero yo te admito una cosa: tampoco me lo sabía yo. En el colegio, cuando dábamos Historia, que se daba desde primero hasta séptimo, el viaje de Elcano y Magallanes no existía, sólo llegábamos al viaje de Colón. Eso que dicen de que en la época de Franco presumíamos de esa gesta, pues no…

–Desmemoria histórica…

–Ya en la Universidad los de Historia Moderna iban por un lado y los de Historia de América por otro. Al separar los conocimientos, no teníamos ni idea ninguno de los dos. El final de la Vuelta al Mundo es lo que convierte al mundo y a la Historia en universales. Hasta entonces estaban la Historia de Oriente y la de Occidente.

–¿Cómo cambia el mundo en 1522 respecto a como era en 1519?

–Hablamos de un mundo con mucha miseria, con hombres arriesgados que se lanzan a la aventura. Un mundo con muchas luces y muchas sombras. Yo creo que sigue pasando lo mismo, la Historia no ha cambiado en lo sustancial. Los códigos de honor y la religiosidad se han perdido, eran los dos pilares básicos del funcionamiento de la sociedad.

–Si Elcano fuera inglés y Magallanes alemán, ¿entonces sí abrirían todos los telediarios en el quinto centenario?

–El 6 de septiembre, quinto centenario de la llegada a Sanlúcar de Barrameda de la nao Victoria, con el Rey presente, sólo fue noticia de apertura en Canal Sur.

–Coincidió con el debate de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Hace cinco siglos se debatía de otra forma. A dos de los capitanes, a uno, Gaspar de Quesada, Magallanes ordena degollarlo; a otro, Luis de Mendoza, lo decapitan…

–Y a Juan de Cartagena lo dejó abandonado en la Patagonia, que es peor todavía, con otro más, creo que con un fraile.

–Elcano se salvó de milagro de la pena de muerte…

–Fue uno de los amotinados. Pero le tuvo que conmutar la pena capital porque se quedaba sin hombres.

–Si a Magallanes no lo matan en Filipinas el 27 de abril de 1521, ¿Elcano habría quedado relegado a un secundario más?

–Si Magallanes no muere, probablemente no hubiera habido Vuelta al Mundo. Habría vuelto por el mismo sitio. Lo de Elcano fue muy arriesgado, incumpliendo lo que el Rey Carlos V le había mandado a Magallanes.

–¿El rey y el Papa también?

–Lo del Papa quedaba más lejos.

–A Magallanes lo matan la misma semana que ajustician en Villalar a los tres comuneros (Padilla, Bravo y Maldonado). ¿Castilla pasó de potencia oceánica a región despoblada asolada por los incendios forestales?

–De hecho se hablaba castellano. Ahora se habla español. Yo no hablo castellano, yo hablo andaluz, pero en aquel tiempo con la Gramática de Nebrija América se castellanizó. Igual que en América se habla el español de Hispanoamérica.

–¿Era la seca Castilla la reina de los Mares?

–Cuando se unen Castilla y Aragón con los Reyes Católicos, que según dicen fue más ficticio que real, Aragón mira al Mediterráneo y la reina castellana al Atlántico, igual que los pueblos de Huelva y de Cádiz de los que salen Colón y Magallanes.

–Serrat canta al Mediterráneo y Camarón y Paco de Lucía al Atlántico.

–Y Manolo Sanlúcar, que lleva ese océano en su apellido artístico.

–Las Molucas están en Oriente. ¿China ya era una potencia mundial?

–Sí que lo era. Marco Polo llega buscando al Gran Khan. Colón quería llegar a Cipango, lo que es Japón. Él no busca tanto las especias como abrir un camino a Asia por Occidente. Han pasado treinta años y Magallanes sigue buscando lo mismo. Los portugueses ya llevaban quince o veinte años comerciando con las especias.

–¿A Juan Sebastián Elcano le faltó un Stefan Zweig?

–Es que en su biografía de Magallanes ni lo menciona.

–Elcano-Magallanes. ¿Una empresa común?

–Es lo que ha hecho el americanista Juan Marchena con los embajadores de España y Portugal en un libro que va a ser muy revelador. Portugal no interviene en la Vuelta al mundo, pero sí que reivindica su papel en la primera globalización. En esa empresa sí van juntos los dos países.

–Antes que el proyecto de Mundial de fútbol para el año 2030…

–Están trabajando juntos los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países.

–¿La suerte cuenta en esta gesta?

–El fin del viaje de Magallanes no era dar la vuelta al mundo. Eso fue la gloria final, pero no figuraba entre los objetivos de la expedición. Lo que buscaba el marino portugués era encontrar el paso y llegar a las Molucas.

–El paso lo encontró pero no llegó a las Molucas…

–No llegó a pisarlas, pero sabía dónde estaban. Hay muchas elucubraciones sobre el tiempo que se entretuvo en atravesar las Filipinas.

–Como americanista, ¿este viaje cambia la historia de América?

–Esa historia de América no se mueve nada por el viaje de Elcano y Magallanes. No afectó a la colonización del continente ni a sus estructuras. Tenga en cuenta que el mismo 1519, el año que salen las naves, se fundan Panamá y Veracruz, nexos con Norteamérica y Sudamérica. Ese año también se funda La Habana. ¿Casualidad? Todo el mundo estaba volcado en el Atlántico.

–Los tres años de conmemoración han coincidido con la pandemia (de hecho se llamó Covid 19) del coronavirus. ¿Hubo entonces algún caso similar?

–Entonces había epidemias, que eran tremendas, pero el concepto de pandemia todavía no existía. La primera que puede denominarse así es la mal llamada gripe española, que en realidad la traen a Europa los soldados norteamericanos cuando su Ejército decide intervenir en la Primera Guerra Mundial.

–El escorbuto hizo estragos en la tripulación…

–Lo provocaba la falta de alimento fresco.

–Regresan menos de una décima parte de los que salieron. ¿Fue un triunfo la vuelta de la nao Victoria a su punto de partida?

–Se habían encomendado a la Virgen de la Victoria de los Mínimos que estaba en la iglesia de Santa Ana, en Triana. Para mí es una gran victoria, inesperada pero victoria sin paliativos. Murieron muchísimos, pero es que entonces la muerte estaba a la orden del día.

–El límite era el Tratado de Tordesillas que separaba por designio papal las aguas de España y las de Portugal. ¿Ésa fue la primera excepción ibérica, por usar una expresión de moda entre los políticos?

–Yo creo que hay más excepciones ibéricas antes. Durante la Edad Media hay muchas incursiones conjuntas de España y Portugal en las guerras de la Reconquista.

–Además de la pandemia, en la conmemoración de la primera Vuelta al Mundo se ha cruzado la invasión de Ucrania por Rusia. ¿Cuáles eran las guerras de entonces?

–Las guerras europeas de aquel tiempo eran constantes, continuas. La guerra era el estado natural. Inglaterra contra Francia; Francia se unía con España y otras veces se declaraban la guerra. La Historia de Oriente no me la conozco muy bien, pero también tendrían sus guerritas.

–Del 8 de septiembre de 1522 al 16 de julio de 1969. Es muy socorrido comparar la primera Vuelta al Mundo con el viaje a la Luna. ¿Las comparaciones son odiosas?

–Hay una cierta analogía, en el sentido de que el viaje de Magallanes supuso una exploración de la tierra, de los mares que la circundan; y la llegada a la Luna supone una exploración del Universo. Para mí fue mucho más peligroso el viaje de la primera Vuelta al Mundo que la llegada del hombre a la Luna. La primera estaba llena de incertidumbres; la segunda, llena de certezas.

–Carlos V da el visto bueno a la expedición oceánica y John Fitzgerald Kennedy en 1961, dos años antes de que lo asesinaran, profetiza que su país llegará a la Luna antes del final de la década. ¿Fueron dos visionarios?

–Más que visionarios, son dos gobernantes con la visión de un futuro donde interviene la economía. En todos los proyectos de futuro tiene que estar la economía presente. En el caso del viaje de Magallanes, que al final no fue demasiado costoso, los beneficios económicos eran evidentes; en cuanto a la profecía de Kennedy, se trataba de incorporar el espacio al que nadie había llegado. Ninguno de los dos lo hace por romanticismo. En proyectos de esa envergadura, el romanticismo cuenta poco.

–En un imaginario podio olímpico, si el oro fuera para Elcano, que llegó el primero y la plata para Magallanes (aunque no llegó segundo), ¿a quién le daría el bronce en esta gesta con el mundo como circuito?

–Hay muchos personajes, y a lo mejor algunos ni participaron en el viaje pero fueron fundamentales. Yo se lo daría a Juan Rodríguez de Fonseca, arcediano de la catedral de Sevilla, obispo de Badajoz. Un hombre que mandaba una barbaridad y fue el que consiguió que Carlos V recibiera a Magallanes en la Corte de Valladolid.

–Hay otra plata que sería para Hernán Cortés. El descubridor de México muere en 1547, el año que nace Cervantes. Estamos hablando de aventureros como los de las novelas de caballería. ¿Llegan a coincidir Hernán Cortés y Magallanes?

–Yo creo que no, porque cuando Magallanes llega a Sevilla en 1517, Hernán Cortés está viviendo en Cuba.

–¿Ha estado en los lugares de nacimiento de Magallanes (Sabrosa, Portugal) y Elcano (Guetaria, Guipúzcoa)?

–He recorrido Portugal de arriba abajo, pero nunca pasé por el pueblo natal de Magallanes. En Guetaria sí he estado. Siendo delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, la Feria de San Sebastián dedicó un día a Sevilla. El alcalde donostiarra, Odón Elorza, nos invitó y fuimos el alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos y yo. Fui a Guetaria, pero no por Elcano, sino a comer, porque allí se come estupendamente.

–Héroes de los océanos, como los llama Pablo Emilio Pérez-Mallaína…

–Tres océanos en un mismo viaje. Eso es una conquista inenarrable, una epopeya. El Pacífico ya lo descubre en 1513 Vasco Núñez de Balboa, que morirá por orden de su suegro, Pedrarias Dávila.

–Vuelve una de las cinco naves.

–Una naufraga, otra regresa a España con un grupo de desertores, otra es incendiada por falta de marineros. Sólo van a quedar la Victoria y la Trinidad, que será retenida por los portugueses.

–El mismo día que Sevilla conmemoraba el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, moría después de siete décadas de reinado Isabel II de Inglaterra. ¿Qué papel ocupaban en aquel primer tercio del siglo XVI los ingleses en el orbe y en los mares?

–En el orbe, ninguno. Ellos estaban en Europa. Sebastián Cabot había ido a América del Norte. No tenía nada que ver con lo que estaban haciendo España y Portugal.

–La Commonwealth era entonces española y portuguesa…

–Tampoco supimos hacer una Commonwealth como ellos. Dejamos que se independizaran las colonias americanas. Los ingleses entonces más que navegantes eran piratas. Con Francis Drake a la cabeza, que según ellos había sido el primero en dar la vuelta al mundo, ochenta años después. Con beneficios y privilegios de la reina de Inglaterra. Estaban muy por detrás de nosotros.