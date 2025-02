Miguel Tellado y Patxi López, la extraña pareja condenada a no leerse

"Yo he sido un poco ingenuo, creí que venía a otra cosa, no a hacer un mitin". A los 15 minutos de que lo que se suponía era una conversación, Patxi López se dio cuenta de que él, portavoz socialista en el Congreso, y Miguel Tellado, su homólogo en el PP, estaban condenados a no entenderse y a reproducir en Sevilla otro debate estéril como los que se viven en la Cámara. A los 15 minutos, en efecto, aquello carecía de todo interés, pero como resumió el escritor Arturo Pérez Reverte el encuentro había sido "muy revelador". Esto es lo que ocurrió:

El nuevo ciclo Letras en Sevilla es un éxito de público, la gente espera fuera a que en la sala de la Fundación Cajasol se vayan haciendo huecos. Lleva dos días así, hay expectación por saber cómo son los políticos en directo, presentes de cuerpo, y la pareja que organiza el ciclo, el periodista de Canal Sur Jesús Vigorra y Arturo Pérez Reverte, ha traído un buen cartel que si bien no es el adecuado para averiguar si los políticos son el problema o la solución, que es el lema del evento, garantiza cierto espectáculo.

El de este martes se ha iniciado con un encuentro entre Patxi López y Miguel Tellado, que son los primeros espadas del PSOE y del PP en el Congreso. Cuando a los dirigentes políticos se les saca de la escena, del Parlamento o del mitin, tienen otros comportamientos, suelen ser gente sensata, bien educada, a veces ocurrente y en otras, interesantes. El periodista que modera el cara a cara, Edu Galán, hace una introducción premonitoria. Sostiene que los políticos en activo hablan en automático y los retirados, lo hacen desde el rencor.

En efecto, la participación del lunes, el día anterior, de Albert Rivera en el mismo foro dio cuenta de cómo los dirigentes retirados de modo forzoso se convierten en una suerte de batracios: respiran por las heridas. El ex líder de Ciudadanos está desencantado con la sociedad española, sostiene que el sistema de pensiones es una suerte de estafa piramidal y cree que a su partido naranja, como a Podemos, no le apoyaron ni los medios ni el Íbex.

Hecha la introducción por parte de Edu Galán, el primero en intervenir es Tellado y, en efecto, sigue en modo Congreso. "Para no defraudar -le dijo al público-, si el PP y el PSOE están condenados a no entenderse es por culpa del PSOE". Más allá de la sorna gallega, nada más, Tellado colocó el automático y a los dos minutos ya nombraba a Pedro Sánchez. El PSOE ya no es un partido constitucionalista, Patxi López ha traicionado su patrimonio político, Sánchez es el político más trumpista de España, una y otra vez.

El portavoz del PP había venido a Sevilla a hablar de su libro, pero de otro tipo de libros a los que este ciclo se destina. Es más, el bueno de Edu Galán, preguntó a los dos combatientes por el libro que estaban leyendo en estos momentos, es una pregunta tópica, manida y repetida, un recurso fácil que diríamos, pero cargada de sentido. Tellado no fue capaz de decir el nombre de uno solo de los libros que se acumulan en su mesilla de noche. Así debe ser de absorbente la política.

Patxi López venía a otra cosa, más bregado en situaciones complicadas -fue lehendakari con apoyo del PP en unos tiempos en los que ETA aún mataba-, iba a confraternizar un poco, pero resistió muy poco. A los cinco minutos participaba en el juego que Tellado había definido muy bien desde el principio. Al menos, López dijo que estaba leyendo la novela de Jesús Gallego, Herencia, que recrea los días posteriores a la muerte de Franco a través de varios personales prototípicos.

En efecto, a los 15 minutos aquello no tenía solución. En este ciclo, la pareja organizadora, la de Pérez Reverte y Vigorra, se sube al estrado para intervenir, cuestionar y animar al público a que formulen alguna pregunta. "No opiniones, preguntas", remarca siempre el escritor y, en efecto, el numeroso público cumple con la norma de la casa, no suele perderse en aportaciones propias y colabora. Y, sobre todo, llena la sala principal y otra adyacente.

La lección es importante, aunque conocida: esta legislatura es la del enfrentamiento, la de la acritud y la palabra gruesa. No tiene remedio. Los templados se aburrirán mucho; los hiperventilados disfrutarán cada uno de los días que restan hasta las elecciones.

A la extraña pareja de Tellado y López siguió una aún más inédita, la formada por María Gámez, socialista y ex directora general de la Guardia Civil, y Laura Borrás, independentista catalana y presidenta de Junts en los primeros años de la fuga de Carles Puigdemont. Borràs criticó la presión que existe sobre las mujeres para que encajen en determinados roles: "Parece que, para ser líder, una mujer debe parecerse a los hombres en su forma de mandar. Pero el liderazgo no tiene por qué ser masculino".

Y dijo: "Si buscas mi nombre en Google, aparecen resultados como ‘Laura Borràs altura, peso y edad’. No creo que pase lo mismo con un político hombre".

La sesión de este miércoles comenzará a las 19:00 con los periodistas Enric Juliana y Jesús Magaña. A las 19:45, Enrique Moradiellos, historiador, reflexionará sobre "¿Dónde están hoy los Sagasta y Castelar? La evolución de la clase política del XIX al XXI". Para concluir el ciclo, a las 20.30 h, tendrá lugar un debate entre Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, e Ignacio Urquizu, diputado del PSOE, moderados por Rubén Amón