Un mujer recibirá 17.500 euros por una caída en Doctor Fedriani

Una mujer recibirá una indemnización de 17.466 euros tras caerse cuando bajada de un coche en la Avenida Doctor Fedriani al tropezar con un tutor de madera clavado al pie de un árbol para mantenerlo derecho en su crecimiento. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estima la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla. Ahora bien, la compensación queda bastante reducida (la reclamante solicitaba 126.441 euros) al considerar el consejo que la valoración efectuada por la Administración se ajusta más a la realidad de los daños.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2015, día en que C. C. C. se cayó “al apearse de su vehículo estacionado correctamente en la Avenida Doctor Fedriani delante del Instituto Nacional de Idiomas. Al intentar acceder a la acera, tropezó con el resto de un tutor mal cortado en uno de los alcorques existentes”. En el informe policial incorporado en el expediente se señala que, “personados en el lugar indicado, observan cómo el tutor del árbol existente en dicho alcorque se encuentra cortado en su base, habiéndose dejado unos 10 centímetros de resto, siendo peligroso para los posibles viandantes”.

El Consultivo reconoce que la existencia de un alcorque sin señalizar, dependiendo de las condiciones de visibilidad y de la configuración del acerado, puede ocasionar riesgo para los viandantes cuando estos se vean en la necesidad de atravesarlo. “También es evidente que alcorques deben existir, pero si en los mismos, además de existir un árbol existen restos de otros o tutores como en el presente caso, se convierten en un elemento peligroso para los viandantes”.

La indemnización queda reducida a una séptima parte por el informe de la Administración

En el dictamen se deduce que el hueco donde tiene lugar la caída está constituido por un alcorque en el que existe un tutor cortado de diez centímetros de altura. Ese hoyo se encuentra situado al lado de un lugar destinado a aparcamiento, por lo que al salir del vehículo aparcado el tutor se convierte en un elemento peligroso que puede provocar el accidente.

La reclamante valoró los daños en 126.441 euros, considerando la existencia de una serie de secuelas, aportando informe médico pericial. Por su parte, la Administración presentó otro informe pericial médico en el que se diagnostica una fractura distal del radio derecho, lo que provoca que tenga que recibir tratamiento farmacológico, ortopédico y rehabilitador. La propuesta de resolución cuantifica esos daños en 17.466 euros. El consejo considera más ajustada a la realidad esta valoración, por lo que apoya la propuesta de resolución estimatoria parcial.