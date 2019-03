50 mujeres dan a luz cada año en sus casas en Sevilla

Yamila Abuámer: “No me siento más valiente que otra mujer”

“Recuerdo todo con mucho cariño, incluso con nostalgia. Mi hijo nació tranquilo, parecía que no se había enterado de que ya respiraba aire”, recuerda Yamila Abuámer del 9 de enero de 2018. “La matrona llegó con una enfermera. Recogió a mi hijo y me lo dio por debajo de mis piernas. Me enamoré al instante de Yamil, mi hijo. No lloraba. Nació con una manita en la boca. El cordón que nos unía era grueso pero corto. Me ayudaron para ir al sofá. Mi hija de dos años se sentó a nuestro lado”, recuerda esta mujer que describe el alumbramiento de su hijo “sin dolor”. De su anterior parto, la experiencia fue distinta: “De mi primer parto, en el hospital, tenía episiotomía. Y al nacer mi segundo hijo con la mano en la boca pues me desgarré un poco, un punto”, explica. Entre las motivaciones de Yamila Abuámer para dar a luz en casa a su segundo hijo destaca: “libertad de movimiento para superar las contracciones, sin olvidar que cada una de ellas va acercando el encuentro entre mi bebé y yo”; “trabajar en equipo con mi bebé sin interrupciones exteriores”; sentir todo el proceso; entre otras. “No me siento más valiente que otra mujer”, dice.